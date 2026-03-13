Milei vuelve a Madrid para participar del Foro Económico y afianzar su alianza con VOX Tras una semana frenética por Estados Unidos y Chile, el Presidente aterrizará este viernes en España. Su agenda estará marcada por la "batalla cultural", reuniones con referentes libertarios y un nuevo desplante al gobierno de Pedro Sánchez.

Sin tiempo para el descanso, el presidente Javier Milei le da continuidad a su intensa agenda internacional. Luego de su paso por Nueva York en busca de inversiones y de asistir a la asunción de José Antonio Kast en Valparaíso, el mandatario hizo una escala fugaz en Buenos Aires para recibir el dato de inflación de febrero (2,9%) y volvió a subirse al avión presidencial, esta vez con destino a España.

El objetivo principal de esta gira europea es su participación en el Madrid Economic Forum 2026, que se desarrollará este sábado. Allí, Milei buscará exponer los resultados de sus primeros años de gestión, detallar el rumbo de la economía argentina y profundizar en su emblemática “batalla cultural” contra el socialismo.

Aliados ideológicos y tensión diplomática

Al igual que en sus visitas anteriores al país ibérico, la agenda del jefe de Estado tiene un carácter estrictamente “privado-institucional”. Esto significa que no habrá encuentros oficiales con el presidente español Pedro Sánchez ni con miembros del gobierno del PSOE, manteniendo la tensión diplomática que caracteriza la relación bilateral.

Por el contrario, Milei se moverá en un ecosistema que le resulta sumamente cómodo: el de los empresarios, economistas liberales y la derecha española. El Presidente aprovechará la ocasión para reforzar lazos con figuras clave de su sintonía ideológica:

Santiago Abascal: Mantendrá un cónclave con el líder del partido VOX, a quien Milei considera un aliado estratégico y un potencial reemplazante de Sánchez en el Palacio de la Moncloa.

Mantendrá un cónclave con el líder del partido VOX, a quien Milei considera un aliado estratégico y un potencial reemplazante de Sánchez en el Palacio de la Moncloa. Jesús Huerta de Soto: Se reunirá con el economista español, a quien el mandatario argentino considera uno de los máximos exponentes vivos de la Escuela Austríaca y a quien ya condecoró con la Orden de Mayo en 2025.

El ruido interno: la polémica por el viaje de Adorni

El viaje presidencial no está exento de tensiones internas. En medio del itinerario, se desató una fuerte polémica por la inclusión de la esposa del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en la comitiva oficial (sumado a la reciente filtración de un video del funcionario subiendo a un vuelo privado). Desde el oficialismo intentan apagar las especulaciones rápidamente para evitar que esta situación genere mayores costos políticos que empañen los objetivos económicos de la gira.

La agenda detallada del Presidente en Madrid (hora argentina)

El mandatario arribará a España este viernes a las 13:30. Toda su actividad oficial se concentrará en la jornada del sábado:

10:00 hs: Reunión con el diputado y presidente de VOX, Santiago Abascal.

Reunión con el diputado y presidente de VOX, Santiago Abascal. 11:00 hs: Encuentro privado con el economista Jesús Huerta de Soto.

Encuentro privado con el economista Jesús Huerta de Soto. 16:15 hs: Discurso principal frente a empresarios en el Madrid Economic Forum 2026 .

Discurso principal frente a empresarios en el . 17:15 hs: Recepción del premio conmemorativo en honor a Ludwig von Mises, entregado por Philipp Bagus.

Recepción del premio conmemorativo en honor a Ludwig von Mises, entregado por Philipp Bagus. 19:00 hs: Partida del vuelo de regreso hacia la República Argentina. (Llegada estimada: domingo a las 9:00 am).