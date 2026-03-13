Milei reúne a su mesa chica en medio de una feroz interna para definir las reformas y los pliegos que enviará al Congreso El Gobierno atraviesa días descritos como "caóticos" en los pasillos oficiales. La tensión escala por el avance de Karina Milei sobre las áreas de control de Santiago Caputo y por el reciente escándalo del vuelo privado de Manuel Adorni.

El presidente Javier Milei se prepara para encabezar una cumbre clave con su mesa política la próxima semana. El objetivo oficial es definir el cronograma para enviar el nuevo paquete de reformas y los pliegos judiciales al Congreso, además de afinar la estrategia de negociación con los gobernadores y legisladores aliados. Sin embargo, la reunión estará inevitablemente cruzada por una interna de alto voltaje que sacude los cimientos del esquema de poder de La Libertad Avanza.

Según describen desde distintos despachos oficiales, el clima actual en el Gobierno es “caótico”. Esta situación amenaza con acelerar definiciones políticas de fondo que el oficialismo tenía planeadas para más adelante en la gestión.

La avanzada de Karina Milei y la resistencia de Caputo

El epicentro del conflicto es la disputa de poder entre la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el principal asesor presidencial, Santiago Caputo.

La titular del partido oficialista ha iniciado una fuerte avanzada sobre áreas estratégicas que hasta ahora operaban bajo la órbita de Caputo, tales como la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), la Secretaría de Legal y Técnica, YPF y Transporte.

MIRA TAMBIÉN Milei vuelve a Madrid para participar del Foro Económico y afianzar su alianza con VOX

El movimiento más contundente de esta interna fue la reciente designación de Juan Bautista Mahiques como ministro de Justicia y el consiguiente desplazamiento de Sebastián Amerio a la Procuración del Tesoro. En la Casa Rosada, esta maniobra fue leída sin rodeos como “una señal de expulsión” para el asesor presidencial.

El dilema del Presidente: El entorno de Javier Milei asegura que el mandatario busca retener a Caputo en su rol de estratega principal, pero recortándole atribuciones en el manejo de la estructura del Estado.

El entorno de Javier Milei asegura que el mandatario busca retener a Caputo en su rol de estratega principal, pero recortándole atribuciones en el manejo de la estructura del Estado. “El año de Karina”: Cerca de la secretaria general insisten en que este es su momento de consolidar el poder institucional. El diálogo y la coordinación entre ambas facciones hoy son prácticamente nulos.

Cerca de la secretaria general insisten en que este es su momento de consolidar el poder institucional. El diálogo y la coordinación entre ambas facciones hoy son prácticamente nulos. El antecedente: En sectores neutrales comparan la situación con la salida de Ramiro Marra del círculo de toma de decisiones: “Milei no quiere perder a su amigo, pero tampoco puede frenar los avances de Karina”, explican.

El vuelo de Adorni y los pases de factura

A este polvorín político se le sumó un elemento sorpresivo que dinamitó el orden interno: la filtración del video que muestra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, subiéndose a un avión privado para viajar a la ciudad uruguaya de Punta del Este.

El episodio generó pases de factura inmediatos y evidenció las fallas en el blindaje de la información oficial. Desde el sector referenciado en Karina Milei apuntaron directamente contra el manejo de áreas como Transporte e Inteligencia (vinculadas a Caputo), señalando que “se tienen que ir. Jugaron mal o fueron inoperantes, el resultado es el mismo”.

MIRA TAMBIÉN Anticipan que en marzo la inflación rondará el 3% y alertan por el impacto de la guerra en Medio Oriente

Por su parte, los equipos del asesor presidencial buscaron bajarle el tono a las acusaciones de inoperancia y pusieron la mira sobre la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) por la filtración de las imágenes. Actualmente, el proceso de investigación para determinar las responsabilidades quedó a cargo de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA).

TN