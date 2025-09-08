Milei vuelve a reunir al gabinete en la Casa Rosada para analizar la estrategia electoral para octubre Desde las 16.30, el Presidente recibe nuevamente a sus ministros. Se sumó Luis Caputo, que no participó del encuentro de esta mañana.

El presidente Javier Milei vuelve a reunir al Gabinete esta tarde en la Casa Rosada tras el duro revés electoral en las legislativas bonaerenses, en las que se impuso Fuerza Patria.

El mandatario recibió a sus ministros esta mañana durante dos horas. El titular de Economía, Luis Caputo, fue el único ausente en medio de una tensa apertura de los mercados, pero se suma a esta segunda reunión en Balcarce 50.

Aunque ya confirmaron que mantendrá el rumbo económico, el Gobierno analiza los resultados de las elecciones y busca definir algunos cambios camino al 26 de octubre.

En ese contexto, en Casa Rosada sostienen que la derrota contra Fuerza Patria fue por varios motivos. Entre ellos, mencionan la elección de los candidatos, los audios de Diego Spagnuolo que hablan de presuntas coimas, y el rompimiento con determinados aliados políticos:“Esta vez fallamos en convencer al electorado”.