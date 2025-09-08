Tras la derrota en Buenos Aires, Milei arma una mesa política nacional y llama a los gobernadores Menos de un día después del revés electoral en la provincia de Buenos Aires, el presidente Javier Milei anunció la creación de una mesa política nacional para reorganizar la conducción del oficialismo.

El nuevo espacio estará integrado por su círculo más cercano: Karina Milei, Guillermo Francos, Patricia Bullrich, Santiago Caputo, Martín Menem y Manuel Adorni, quien fue el encargado de difundir la decisión.

Además, Milei ordenó abrir un diálogo federal con los gobernadores, en un intento por recomponer vínculos tras las duras críticas de Gustavo Sáenz (Salta), que cuestionó el manejo de las obras públicas.

En paralelo, se confirmó que la mesa política bonaerense será ampliada para sumar dirigentes y rearmar la estrategia después de la derrota frente a la oposición.