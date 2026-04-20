Murió Luis Brandoni: a los 86 años, el espectáculo argentino despide a una verdadera leyenda del cine y el teatro El histórico actor falleció esta madrugada en el Sanatorio Güemes, donde se encontraba internado desde el 11 de abril tras sufrir un accidente doméstico. Carlos Rottemberg, productor y amigo personal, confirmó la triste noticia.

El mundo del espectáculo argentino amaneció este lunes con una de las noticias más dolorosas: a sus 86 años, falleció Luis Brandoni, una de las figuras más trascendentales, versátiles y queridas de la historia de la cultura nacional.

De acuerdo a la información brindada, el deceso del actor se produjo durante la madrugada de hoy en las instalaciones del Sanatorio Güemes. “Beto” se encontraba internado y bajo estricta observación médica en dicho centro de salud desde el pasado jueves 11 de abril, luego de haber sufrido un accidente doméstico que terminó complicando de manera irreversible su cuadro clínico.

“El último primer actor”

Según pudo confirmar la Agencia Noticias Argentinas, la partida de Brandoni fue anunciada de manera oficial por el reconocido productor teatral y amigo personal del artista, Carlos Rottemberg.

Profundamente conmovido por la pérdida, Rottemberg eligió despedirlo con una definición que resume a la perfección su inmenso peso en la escena artística del país: “Fue el último primer actor de una generación inolvidable”.

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Con una trayectoria intachable de más de seis décadas, Brandoni deja una huella imborrable en la memoria colectiva de los argentinos. Su rostro y su talento estarán por siempre ligados a obras maestras que ya son patrimonio nacional, habiendo brillado tanto en las tablas como en la pantalla grande con clásicos de la talla de Esperando la carroza, La Patagonia rebelde, Cien veces no debo y Made in Argentina.