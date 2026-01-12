Murió una nena de 10 años por hantavirus en Buenos Aires Una niña de 10 años falleció por hantavirus en el paraje rural Chas, en el partido bonaerense de General Belgrano. Desde la cartera sanitaria provincial advirtieron que no hay vacunas pero sí hay recaudos a tomar

Una nena de 10 años murió de hantavirus en el paraje rural Chas, en el partido de General Belgrano, provincia de Buenos Aires. Se trata de la tercera víctima fatal en la vecina provincia en el arranque de 2026: a comienzos de año murió un hombre de 33 años en Mar del Plata, y poco antes, un adolescente de 14 años en San Andrés de Giles. Desde el ministerio de Salud santafesino advirtieron que no hay vacunas pero sí hay recaudos a tomar.

Según publicó Infobae, el municipio de General Belgrano confirmó que la muerte de la pequeña Mía Rodríguez fue por hantavirus y para controlar el brote en General Belgrano, el municipio desplegó tareas de desmalezamiento, fumigación y desratización en los lugares indicados por los protocolos sanitarios.

Consultada esta mañana por la situación en territorio santafesino, la ministra de Salud, Silvia Ciancio, apuntó justamente a tomar medidas de prevención, sobre todo entre trabajadores rurales.

“Lamentablemente, a ninguna (de estas enfermedades, hantavirus y leptopirosis) podemos combatir con vacunas, sí la fiebre hemorrágica”, observó la funcionaria que señaló que se trabaja “con los gobiernos locales para prevenir”.

El hantavirus es una enfermedad zoonótica viral transmitida por roedores silvestres, en particular por contacto con la orina, saliva o heces de estos animales. La vía de contagio es la inhalación de partículas virales en ambientes contaminados, por eso la principal medida de prevención es la ventilación e higiene.

Según los datos del último Boletín Epidemiológico durante 2025 se notificaron 77 casos confirmados, de los cuales 23 fallecieron, lo que representa una letalidad del 29,8%.