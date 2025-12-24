Nuevo parte médico de Cristina Kirchner: presentó una leve complicación en el intestino La ex presidenta permanece internada en el Sanatorio Otamendi bajo estricta observación médica tras confirmarse un cuadro de íleo postoperatorio, una problemática frecuente después de cirugías abdominales

La ex presidenta Cristina Kirchner continúa internada en el Sanatorio Otamendi de la Ciudad de Buenos Aires luego de ser intervenida por un cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada. El equipo médico informó este miércoles un nuevo parte, donde se indicó que la paciente presentó una leve complicación intestinal: un íleo postoperatorio, cuadro frecuente tras cirugías abdominales, y que permanece bajo estricta observación.

De acuerdo con el parte oficial firmado por la directora médica Dra. Marisa Lanffanconi, la evolución de la ex vicepresidenta sigue dentro de los parámetros esperados para su diagnóstico original. La complicación registrada corresponde a un íleo postoperatorio, una parálisis temporal del intestino que detiene el tránsito intestinal debido a la manipulación quirúrgica y a la respuesta inflamatoria posterior a la intervención. Este cuadro puede causar distensión abdominal, náuseas, vómitos y ausencia de eliminación de gases o materia fecal. “Es una complicación común después de una cirugía”, explicaron.

El parte médico, difundido este 24 de diciembre, precisó: “Informamos que la Dra. Cristina Fernández de Kirchner continúa su evolución del cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada. La paciente presenta síntomas compatibles con íleo posoperatorio. Se realizó tomografía computada de abdomen que confirma el diagnóstico. Se implementaron las medidas de soporte correspondiente esperando la resolución del mismo”.