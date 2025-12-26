La prioridad del Gobierno es avanzar con la aprobación del proyecto que fija la hoja de ruta de gastos y recursos, una herramienta central para la toma de deuda y como señal hacia los organismos internacionales. La sesión extraordinaria del Senado fue convocada para las 12, con el Presupuesto y el proyecto de Inocencia Fiscal —que habilita el blanqueo de dólares adquiridos en el mercado informal— como ejes del temario.

Desde La Libertad Avanza, espacio que conduce Patricia Bullrich, aseguran contar con más de 45 votos para aprobar el Presupuesto en general. Sin embargo, el panorama se vuelve más incierto al momento de votar el artículo 30, que comenzó a recibir objeciones de la UCR y de otros bloques aliados, según admitieron fuentes parlamentarias.

En ese sentido, cuatro senadores peronistas de Convicción Federal, que acompañarán el Presupuesto en términos generales, adelantaron su rechazo a ese artículo, que deroga disposiciones vinculadas al financiamiento docente y científico. A ellos se suman los radicales Maximiliano Abad, Flavio Fama y Daniel Kroneberger, quienes tampoco estarían dispuestos a convalidar ese punto.

La definición del artículo 30 dependerá, además, del nivel de ausentismo entre los senadores que cuestionan la medida, ya que una menor presencia reduciría el número de votos necesarios para su aprobación. Si el texto sufre modificaciones, deberá regresar a la Cámara de Diputados, que ya prevé sesiones para esa eventualidad los días 29 y 30 de diciembre, o bien el 5 de enero, de acuerdo con voceros parlamentarios.

Entre las alternativas que evalúa el oficialismo aparece el tratamiento por capítulos, como ocurrió en Diputados, aunque esa estrategia implica el riesgo de que se rechacen artículos vinculados a los recursos para las Universidades Nacionales y el sistema educativo en general.

El artículo 30 propone derogar el inciso de la Ley de Educación que fija una inversión del 6% del PBI para el sector, los lineamientos de la Ley de Ciencia y Técnica que establecen un incremento progresivo hasta alcanzar el 1% del PBI en 2032, y el 0,2% de los gastos corrientes del presupuesto educativo destinados a escuelas técnicas.

Más allá de este debate, el oficialismo no enfrenta mayores obstáculos para el resto del articulado del Presupuesto, que proyecta un crecimiento económico del 5% del PBI, una inflación anual del 10,1% y una suba interanual del 14%, aunque en el mercado ya se descuenta que esos valores podrían ser superiores. El texto también prevé un tipo de cambio de 1.423 pesos para diciembre de 2026.

En paralelo, el ministro de Economía, Luis Caputo, resolvió que las bandas cambiarias —cuyo tope actual es de 1.518 pesos— se actualicen según el índice de inflación. Con una suba mensual del 1% y teniendo en cuenta la inflación del 2,5% de noviembre, el techo de la banda pasará a 1.564 pesos desde enero.