OpenAI anunció “Stargate Argentina”, un mega proyecto de inteligencia artificial La iniciativa, desarrollada junto a Sur Energy, prevé la construcción de un centro de datos de gran escala con una capacidad de hasta 500 MW. Podría implicar una inversión de 25 mil millones de dólares y colocaría al país entre los líderes globales del sector.

La empresa OpenAI -creadora de Chat GPT- anunció el lanzamiento de Stargate Argentina, un ambicioso proyecto de infraestructura tecnológica que convertirá al país en un nodo estratégico dentro del ecosistema global de inteligencia artificial.

El plan, presentado al presidente Javier Milei y al asesor Demian Reidel, prevé la construcción de un Data Center de última generación, desarrollado junto a Sur Energy, capaz de albergar la próxima generación de computación de IA con una potencia proyectada de hasta 500 megavatios (MW).

Estructurado dentro del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (Rigi), Stargate Argentina implicará una inversión estimada de hasta 25.000 millones de dólares, lo que lo posiciona como una de las mayores apuestas tecnológicas y energéticas en la historia del país.

Un hito en infraestructura tecnológica

El proyecto apunta a colocar a Argentina en la vanguardia del desarrollo de inteligencia artificial, combinando innovación tecnológica con un fuerte componente energético sustentable.

Según se informó oficialmente, el centro de datos será capaz de soportar la próxima generación de modelos de IA y demandará una red energética de gran escala, lo que requerirá coordinación entre el sector público, privado y científico.

Por parte de OpenAI, participaron del anuncio Christopher Lehane (Chief Global Affairs Officer), Benjamin Schwartz (Managing Head of Infrastructure Policy and Partnerships), Nicolas Andrade (Head of Latin America Policy and Partnerships), Ivy Lau-Schindewolf (International Policy Lead) y Mohammed Husain (Solutions Engineer).

El encuentro se realizó en la Casa Rosada, donde Milei y Reidel destacaron la magnitud del proyecto y su potencial para transformar el panorama tecnológico y productivo de la región.