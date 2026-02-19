Otra vez hubo incidentes frente al Congreso contra la reforma laboral: camiones hidrantes, gases lacrimógenos y detenidos Las manifestaciones se desarrollaban con incidentes en el marco de un amplio operativo de seguridad en las inmediaciones del Parlamento

En el marco del debate de la reforma laboral en la Cámara de Diputados de la Nación, manifestantes comenzaron a concentrarse desde el mediodía en las inmediaciones del Congreso Nacional para expresar su rechazo al proyecto. Entrado el atardecer, los incidentes se agudizaron luego de que manifestantes intentaran tirar vallas y la Policía respondió con camiones hidrantes, gases lacrimógenos y balas de goma.

Entre los manifestantes que se hicieron presentes desde la mañana se destacaron organizaciones de izquierda como el Partido Obrero, el MST, el Polo Obrero y el MTR, además de agrupaciones de la CTA, sindicatos docentes y trabajadores del Hospital Garrahan. También participaron docentes, jubilados y otros manifestantes autoconvocados. La CGT, pese a encabezar el paro de 24 horas, no movilizó columnas al Congreso, tal como había anticipado.

El operativo de seguridad incluyó un vallado perimetral y un fuerte despliegue de efectivos de Gendarmería Nacional, Policía Federal y Policía de la Ciudad, que se ubicaron detrás de las barreras para resguardar el Palacio Legislativo.

La protesta se desarrolló sin incidentes hasta alrededor de las 16, cuando un grupo reducido de manifestantes comenzó a arrojar botellas y otros objetos contra las fuerzas de seguridad e intentó derribar las vallas. En respuesta, Gendarmería utilizó carros hidrantes, gases lacrimógenos y gas pimienta para dispersar a los involucrados.

MIRA TAMBIÉN El oficialismo aprobó en Diputados la reforma laboral en una sesión tensa

Durante los disturbios, algunos manifestantes incendiaron residuos en la vía pública, mientras que personal médico asistió a personas afectadas por los gases. Tras los enfrentamientos, la Policía de la Ciudad bloqueó varias calles cercanas al Congreso para preservar el orden público, lo que complicó la circulación y la retirada de los manifestantes.

Con el correr de la tarde, la convocatoria disminuyó, aunque permanecieron algunos grupos en la zona. Cerca de las 18.30 los incidentes volvieron a incrementarse con un amplio despliegue de fuerzas de seguridad dispersando a los manifestantes que quedaban, muchos no identificados con las organizaciones que se habían hecho presentes más temprano.

. .