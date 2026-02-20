El oficialismo aprobó en Diputados la reforma laboral en una sesión tensa Con 135 votos a favor y 115 en contra, la Cámara Baja aprobó el proyecto en medio del paro general de la CGT. Debido a una modificación de último momento sobre licencias por enfermedad, la ley deberá volver al Senado para su ratificación final.

En una jornada de máxima tensión política y social, marcada por el cuarto paro general de la CGT y masivas movilizaciones en las calles, la Cámara de Diputados aprobó este jueves la polémica reforma laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei.

Tras una sesión maratónica y con ribetes escandalosos —que incluyeron fuertes cruces verbales entre legisladores—, el oficialismo logró reunir 135 votos afirmativos contra 115 negativos. Sin embargo, el festejo libertario fue moderado: la iniciativa no se convirtió en ley hoy, sino que deberá volver al Senado en segunda revisión debido a cambios introducidos en el recinto.

El artículo de la discordia

Para garantizar los votos de los bloques dialoguistas, el oficialismo aceptó eliminar el artículo 44. Este punto, uno de los más resistidos, establecía una rebaja salarial para aquellos trabajadores que sufrieran accidentes o enfermedades fuera del ámbito laboral. Al modificarse el texto original que venía de la Cámara Alta, el reglamento legislativo obliga a que el proyecto retorne a su cámara de origen para validar o rechazar ese cambio.

El mapa de la votación

La victoria legislativa del Gobierno se cimentó en una alianza de bloques heterogénea:

A favor: La Libertad Avanza, Fuerzas del Cambio (UCR, MID y PRO), Innovación Federal, Producción y Trabajo, el bloque Independencia y diputados monobloquistas aliados.

La Libertad Avanza, Fuerzas del Cambio (UCR, MID y PRO), Innovación Federal, Producción y Trabajo, el bloque Independencia y diputados monobloquistas aliados. En contra: Unión por la Patria (en su totalidad), la mayoría de Provincias Unidas, los cuatro diputados del Frente de Izquierda y los monobloques de Marcela Pagano (ex libertaria), Natalia de la Sota y Jorge Fernández.

Qué cambia con la reforma

En la votación en particular, el oficialismo logró blindar los 26 títulos y 218 artículos restantes. Entre los puntos más controversiales que avanzan se encuentran:

Nuevas regulaciones para las indemnizaciones y creación del Fondo de Asistencia Laboral.

y creación del Fondo de Asistencia Laboral. Eliminación de la ultraactividad de los convenios colectivos.

de los convenios colectivos. Restricción de las tutelas sindicales .

. Limitación del derecho a huelga en servicios esenciales.

en servicios esenciales. Derogación de estatutos profesionales.

Desfinanciamiento del INCAA.

Carrera contrareloj hacia el 1° de marzo

La estrategia del Gobierno es acelerar los tiempos para que Javier Milei pueda anunciar la ley aprobada durante la apertura de sesiones ordinarias. Por ello, el oficialismo en el Senado ya convocó a un plenario de las comisiones de Legislación del Trabajo y de Presupuesto para este viernes 20 de febrero a las 10:00.

El objetivo es emitir dictamen express y llevar el proyecto al recinto el próximo viernes 27 de febrero, en una sesión especial que promete ser el último round de esta batalla legislativa.