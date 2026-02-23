Para Mauricio Macri “un pobre de hoy vive igual o mejor que un rey de hace cien años” El expresidente formuló esa comparación durante una entrevista en un podcast, donde argumentó que hoy existen servicios básicos como agua corriente, cloacas, transporte y educación pública. Sus dichos generaron fuertes cuestionamientos en medio del debate por la crisis industrial y la pérdida de empleo.

El expresidente de la Nación, Mauricio Macri, quedó en el centro de la controversia tras comparar la situación actual de los pobres con la de las monarquías de hace un siglo.

Sostuvo que “un pobre hoy vive mejor que un rey de hace cien años” por el acceso a servicios básicos, transporte y educación pública. Lo hizo durante una entrevista con el podcast “La Fábrica”.

Para fundamentar su posición, explicó que en la actualidad existen servicios como cloacas, agua potable, transporte y educación pública “en los lugares donde las cosas funcionan”.

Durante la misma charla, Macri también se refirió a la situación de los empleados afectados por el cierre de la planta de neumáticos Fate. “Lamento mucho la imprevisibilidad argentina”, expresó, y alentó a los trabajadores despedidos a “no abandonen” y “pongan garra”.

También planteó la necesidad de que se reorganicen y utilicen las herramientas disponibles para preservar su capacidad productiva y su fuerza de trabajo.