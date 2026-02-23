ALUAR pidió extender una protección por el acero importado de china pero el gobierno la levantó El dueño de la firma nacional que teme por las importaciones es el mismo que el de FATE, la empresa que anunció su cierre antes del tratamiento de la reforma laboral

El gobierno nacional resolvió dejar sin efecto la medida antidumping que desde 2020 aplicaba un arancel del 28% a las importaciones de hojas de aluminio provenientes de China. La decisión quedó formalizada en la Resolución 172/2026 del Ministerio de Economía, firmada por Luis Caputo y publicada este lunes en el Boletín Oficial, que dispuso cerrar el examen por vencimiento de plazo y cambio de circunstancias sin prorrogar la protección vigente.

La determinación se tomó pese a que la empresa Aluar Aluminio Argentino —propiedad del empresario Javier Madanes Quintanilla, el mismo de la fábrica de neumáticos Fate— había pedido la reapertura del análisis para extender la medida. La protección original, fijada por la Resolución 88/2020 del entonces Ministerio de Desarrollo Productivo, alcanzaba a distintos tipos de hojas de aluminio laminado sin soporte, con especificaciones técnicas precisas en cuanto a espesor, ancho y composición, utilizadas principalmente en envases, embalajes y aplicaciones industriales.

En el plano técnico, los organismos especializados habían advertido sobre la posibilidad de que el dumping reapareciera si se levantaba la barrera. La Subsecretaría de Comercio Exterior concluyó en agosto de 2025 que existía probabilidad de recurrencia, estimando un margen del 14,47% para exportaciones chinas hacia Chile, tomado como mercado de referencia. En la misma línea, la Comisión Nacional de Comercio Exterior (CNCE) sostuvo que, de liberarse el mercado, podrían volver importaciones en condiciones de causar daño a la producción local.

Sin embargo, el propio análisis oficial incorporó elementos que terminaron inclinando la balanza hacia el levantamiento de la medida. La CNCE destacó que el arancel antidumping había tenido un efecto contundente: entre 2022 y 2025 las importaciones de foil de aluminio desde China se redujeron a niveles marginales, por debajo del 3% del consumo aparente. En ese escenario de retracción de la competencia externa, Aluar amplió fuertemente su presencia en el mercado interno, pasando de una participación del 64% en 2019 a cerca del 91% en 2024, consolidando una posición dominante como única productora local de aluminio primario y de foil.

Otro punto clave fue la evolución de los precios. Según el informe de la comisión, entre 2022 y 2024 el precio del foil nacional subió entre 5% y 7% en términos relativos, mientras que el precio internacional del aluminio —principal insumo y que representa entre el 60% y el 65% del costo— cayó alrededor de un 16% en ese mismo período. Es decir, con el mercado prácticamente cerrado a la competencia china y con un insumo más barato, los precios internos igualmente aumentaron.

Con ese panorama, la Subsecretaría de Comercio Exterior y la Secretaría de Industria y Comercio recomendaron no sostener la medida. El gobierno evaluó no solo el riesgo de reaparición del dumping, sino también el impacto que la protección prolongada podría tener sobre la competencia, la estructura del mercado y la política económica general, al considerar que los instrumentos de defensa comercial deben aplicarse de manera excepcional y por tiempo limitado.