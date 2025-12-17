Paro universitario este jueves contra la reforma laboral Docente y no docentes llamaron a una huelga de 24 horas e invitaron a movilizar contra el proyecto de ley que impulsa el gobierno de Javier Milei. Rectores, estudiantes y el frente sindical expresaron preocupación por los artículos que derogan la ley de Financiamiento Universitario.

Los gremios universitarios resolvieron realizar un paro de 24 horas este jueves 18 de diciembre en rechazo a la reforma laboral y en reclamo de salarios dignos, medida que incluirá una movilización en la capital tucumana.

Desde ADIUNT informaron que la concentración será a las 18 en plaza Urquiza, desde donde marcharán hacia plaza Independencia. La convocatoria se enmarca en la jornada nacional de protesta impulsada por el sector universitario.

Presupuesto

El comunicado conjunto del CIN, la FUA y el Frente Gremial manifestó “la profunda preocupación por el dictamen de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados que no solo no modifica el proyecto de presupuesto enviado por el Poder Ejecutivo sino que, además, incorpora un artículo que pretende derogar por simple mayoría la Ley de Financiamiento Universitario que debimos sostener con mayoría agravada y que hoy su ejecución se encuentra pendiente de resolución en el ámbito judicial”.

“Exhortamos a las y los legisladores que nos acompañaron —comprendiendo nuestras preocupaciones y la manifestación contundente de la sociedad argentina— en los debates legislativos que permitieron sostener una ley clave para el funcionamiento universitario a que mantengan su posición. Este dictamen no corresponde, es una provocación innecesaria y empuja a la comunidad universitaria y científica del país a una crisis aún más profunda que la actual”, expresaron los rectores, docentes, no docentes y estudiantes de las universidades públicas.

MIRA TAMBIÉN Diputados aprobó el Presupuesto 2026 pero no dejó pasar recortes en Discapacidad y financiamiento universitario

Además, advirtieron “que en estas condiciones es imposible que las universidades públicas pueda desarrollar con normalidad todas las actividades en el 2026”.