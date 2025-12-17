El presupuesto se debate en Diputados y el Senado inició el tratamiento de la reforma laboral El oficialismo logró quórum en la cámara baja y se espera una larga sesión antes de la votación del presupuesto 2026 y dos leyes más: de Inocencia Fiscal y de Equilibrio Fiscal y Monetario. El secretario de Trabajo, Julio Cordero, asistió al plenario de comisiones del Senado

La Cámara de Diputados sesiona este miércoles en torno a un temario que incluye el proyecto de Presupuesto 2026, la ley de Principio de Inocencia Fiscal y la ley de Compromiso Nacional por el Equilibrio Fiscal y Monetario.

Recién a las 14.27 horas, casi media hora más tarde del horario convocado, el oficialismo pudo superar el número de 129 diputados nacionales necesarios para habilitar la sesión, que se espera que sea maratónica.

Unión por la Patria (UxP) y el Frente de Izquierda no dieron quórum, mientras que Provincias Unidas amagó con seguir esa pauta, pero a último momento Miguel Pichetto y Nicolás Massot hicieron señas para sentarse y los cordobeses asintieron la orden, según pudo confirmar la agencia Noticias Argentinas.

El comienzo de la sesión estuvo teñido de acaloradas discusiones acerca del método de votación: la controversia se saldó mediante votación a favor del oficialismo, que propuso votar capítulo por capítulo.

Los bloques de la oposición como Unión por la Patria, el Frente de Izquierda y el interbloque Unidos reclamaron votar artículo por artículo de manera nominal, pero no pudieron imponer ese criterio.

La moción propuesta por el jefe del bloque de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, resultó aprobada con 130 votos afirmativos, 112 negativos y 1 abstención (de Karina Banfi). Al oficialismo lo acompañó el interbloque Fuerza del Cambio (Pro-UCR-MID-Por Santa Cruz) y bloques provinciales que responden a los gobernadores de Catamarca, Tucumán, San Juan, Misiones, Salta y Neuquén.

Como miembro informante del dictamen de mayoría del oficialismo y sus aliados, el presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, Alberto “Bertie” Benegas Lynch dijo que “la estructura estatal es elefantiásica, y pidió ”alivianar cuentas” y “bajar el gasto”.

“La inversión no tiene patria, va donde hay seguridad jurídica. Este proceso busca atraer inversiones y a los muchachos de la izquierda les digo que es lo que mejora las tasas de capitalización”, dijo Benegas Lynch.

Por su parte, la diputada de Unión por la Patria Julia Strada, como miembro informante del dictamen de minoría, criticó el ajuste en la obra pública del 76,5%, y lo contrapuso con el aumento de las partidas de la SIDE, en el orden del 19%.

“La verdad qué bien la paritaria de la SIDE”, ironizó la diputada kirchnerista, que también arremetió contra el “oscurantismo” del canciller Pablo Quirno en torno al acuerdo del Gobierno nacional con Estados Unidos, informó Noticias Argentinas.

Senado: reforma laboral

El secretario de Trabajo de la Nación, Julio Cordero, afirmó este miércoles que el proyecto de reforma laboral conserva los derechos “esenciales de los trabajadores” y resaltó que se busca devolver “poder” al “empleador”.

Cordero respondió preguntas durante en el plenario de comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda, que preside la senadora y jefa de bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich.

“Estamos en un punto donde la Argentina está despegando hacia una actividad económica que puede resultar formidable y necesita estos instrumentos claros para dar algo tan importante como el derecho al trabajo que las personas necesitan. Está pensado para las PyMES, para los jóvenes que quieren entrar al mundo laboral y para beneficio de todos. Eso va a permitir dar producción, trabajo y creación humana a toda la sociedad”, dijo el funcionario.

En disconformidad con la composición de las comisiones, pero participando del debate, pidió la palabra el senador Mariano Recalde, quien contradijo la explicación de Cordero. Dijo que el empleo “no está estancado, está en caída desde que Milei es presidente se perdieron 250.000 puestos de trabajo”, y ratificó: “El trabajo no está estancado, cerraron 22 mil empresas”.

Recalde sostuvo que “nunca” una ley laboral logró que se genere empleo y “menos una reforma que reduzca derechos y abarate el costo laboral”. Así, comparó que los años donde mayor generación de empleo hubo fueron períodos donde “no se tocaron las leyes laborales y se ampliaron derechos”.

Basándose en datos de ARCA, Recalde ejemplificó que en el 2003 había 334.000 empresas inscriptas, en noviembre de 2015 pasó a 568.737 empresas inscriptas “más de 4 millones de puestos de trabajo”, pero a partir de ahí “empezó la reducción de la cantidad de empleo”.