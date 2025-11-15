Patricia Bullrich celebró la condena por el femicidio de Cecilia Strzyzowski: “La justicia tiene que ser clara y ejemplar” La ministra de seguridad se manifestó a través de las redes sociales una vez conocido el veredicto del jurado popular que halló culpables a seis de los siete acusados por el crimen. César Sena fue declarado autor material, mientras que su padre, Emerenciano Sena, partícipe necesario, y su madre, Marcela Acuña, partícipe primaria.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se manifestó este sábado sobre la condena a César Sena como autor material del femicidio de Cecilia Strzyzowski. Luego de conocerse el fallo, que consideró responsables a Emerenciano Sena y Marcela Acuña como partícipes necesarios del crimen, la funcionria nacional celebró la resolución a través de una publicación en redes sociales.

“Se hizo justicia. Y la justicia, cuando llega, tiene que ser clara y ejemplar”, escribió Bullrich una vez conocido el veredicto.





La senadora electa por CABA recordó su visita al Chaco y volvió a cuestionar su estructura de poder territorial: “Estuve en el barrio de los Sena. Feudales, dueños del territorio y de la vida de la gente. Así se sentían”.

MIRA TAMBIÉN Declararon culpable al clan Sena por el femicidio de Cecilia Strzyzowski

“A Cecilia Strzyzowski la asesinaron y la quemaron durante horas. Creyeron que la protección política y el silencio de cierto “feminismo” los iba a salvar.No los salvó nada. Fueron acusados. Van presos”, cierra el posteo de Bullrich.

Se esperaba que el jurado popular del juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, vista por última vez en Resistencia, en 2023, diera a conocer su veredicto el último viernes, pero se llamó a un cuarto intermedio para este sábado.