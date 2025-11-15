Milei destacó el acuerdo comercial con EE. UU. y afirmó que Argentina “ya está en condiciones de acceder al mercado de capitales” El presidente sostuvo que la agenda de reformas que serán tratadas en el Congreso, entre ellas la laboral, generan expectativas positivas entre inversores.

El presidente Javier Milei fundamentó este viernes su optimismo sobre la situación económica del país y afirmó que “la Argentina ya está en condiciones de tener acceso al mercado de capitales”. El mandatario sostuvo que está teniendo lugar un proceso de normalización fiscal que, a su criterio, es destacado por los inversores.

Milei afirmó que una pieza central de ese diagnóstico es el cumplimiento de las obligaciones financieras. “Nosotros vamos a cumplir con nuestras obligaciones. Lo vamos a defender a rajatabla como lo hemos hecho antes”, sostuvo durante una entrevista en el streaming Neura.

Y agregó que, desde el inicio de su administración, “la deuda en Argentina bajó en USD 50 mil millones”, un punto que, según planteó, contribuyó a mejorar la percepción sobre la solvencia nacional.

También volvió a hablar de “riesgo kuka”, y lo describió como un efecto de “la intención del kirchnerismo de romper todo”. “Eso derivaba en una visión del futuro que implicaba un salto enorme en la tasa de interés y, comparada con la tasa de interés norteamericana, generaba el riesgo país”, consideró.

En el escenario actual, remarcó, si el Congreso aprueba el Presupuesto 2026 donde se instala el déficit cero, “tarde o temprano la tasa de interés va a colapsar por la caída del riesgo país”.

“Estamos tranquilos, creemos que en este momento puede haber un compás de espera a la luz de lo que se está gestando en las sesiones extraordinarias, donde se van a estar tratando leyes muy importantes, como el presupuesto donde se incluye el déficit cero como política de Estado”.

Con respecto al proyecto de reforma laboral, Milei sostuvo: “En las últimas semanas estuve escuchando cosas sobre la modernización laboral, de cosas que se hacían o no y la verdad es que el proyecto se está generando desde los ministerios de Economía y Desregulación y la Secretaría de Trabajo. Recién en la reunión de gabinete del miércoles se aunaron los proyectos y hoy está en la Secretaría Legal y Técnica para su confección final. Eso quiere decir que en estos días los medios estuvieron mintiendo abiertamente”.

Consultado específicamente sobre la propuesta de eliminación del Monotributo en la reforma, Milei desacreditó esas versiones. “Eso corresponde a la reforma tributaria y la relación de las reformas que se hagan en la parte de la modernización laboral. Bajen la ansiedad, los proyectos estarán cuando tengan que estar. La eliminación del Monotributo es una mentira inventada por los medios para generar ruido”.

Reformas y financiamiento

En cuanto al financiamiento del sector público, Milei señaló que no prevé dificultades para renovar vencimientos. “Creemos que no vamos a tener ningún tipo de problema para rollear la deuda”, anticipó, al justificar que el Gobierno no toma nuevos compromisos porque mantiene “equilibrio financiero”.

Incluso planteó que podría haber sobredemanda en futuras colocaciones: “Es probable que tengamos sobresuscripción. Argentina es una excelente oportunidad de negocio si uno quisiera entrar en bonos”.

El presidente vinculó esa expectativa con el paquete de reformas que el Ejecutivo enviará al Congreso, entre ellas la modernización laboral, la reforma tributaria y cambios en el Código Penal. Sostuvo que el cierre de este conjunto de iniciativas tendrá “un impacto muy importante en el riesgo país” y permitirá acceder a financiamiento más barato.

Milei también defendió el esquema de bandas cambiarias y remarcó que su rol es coordinar expectativas en un contexto donde los argentinos observan el tipo de cambio como referencia para proyectar la inflación.

Por otro lado, insistió en que el Gobierno tiene definido un rumbo que combina déficit cero, orden monetario y un régimen cambiario que se abre gradualmente. En ese marco, reiteró que el país muestra señales suficientes para recuperar el acceso al crédito internacional y que el descenso del riesgo país será una consecuencia directa de sostener la disciplina fiscal y aprobar las reformas en marcha.

Acuerdo con Estados Unidos

Con respecto al anuncio del marco de acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos, el jefe de Estado dijo que “tiene dos dimensiones”. “Una es profundizar la relación comercial y otra es un acuerdo para avanzar en inversiones. No solo que genera un entorno de competitividad vía la parte comercial, sino que además abre las puertas para recibir inversión directa extranjera para crecer fuertemente”, precisó.

Y añadió: “La apertura comercial nos hace más competitivos, más eficientes, más productivos y consecuentemente, más ricos porque implica mayores salarios”.

En el marco de las negociaciones para definir los detalles del acuerdo, trascendió que Milei podría viajar nuevamente a Estados Unidos antes de fin de año para sellar las condiciones.