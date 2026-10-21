Patricia Bullrich le pidió al Gobierno un acuerdo político y una economía más holgada para la gente La senadora nacional trazó los ejes prioritarios sobre los que, a su criterio, debe encaminarse el oficialismo.

La senadora nacional, Patricia Bullrich se expresó a través de sus redes sociales sobre las proyecciones políticas y económicas de cara al desarrollo del 2026, al pedir por un “acuerdo político” y “economía más holgada para la gente”.

La legisladora envió este mensaje a través de “X”, y trazó así los ejes prioritarios sobre los que, a su criterio, debe encaminarse el Gobierno Nacional para consolidar el rumbo del país.

“Acuerdo político y una economía más holgada para la gente. Esa es la clave para este año. Si hacemos lo que hay que hacer, la Argentina va a seguir avanzando”, precisó la funcionaria a través de su cuenta de la red social ex Twitter.

En tanto, el mensaje de Bullrich se da un día después de que el presidente Javier Milei criticara la idea de que “los argentinos no llegan a fin de mes”, preguntándose “¿cómo van a comer y beber?”, el lunes en la Argentina Oil & Gas Expo 2026, en Neuquén, donde rechazó los planteos sobre las dificultades de una parte de la población para llegar a fin de mes.

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Fuente Noticias Argentinas