El oficialismo consiguió quórum y se inició una maratónica sesión en Diputados El temario incluye los proyectos de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, de Discapacidad, de morosidad familiar, combate al vandalismo rural y trazabilidad de medicamentos de alto riesgo.

El oficialismo reunió hoy quórum en la Cámara de Diputados junto a aliados y dialoguistas, y se inició la sesión especial con un temario múltiple, que incluye los proyectos de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, de Discapacidad, de morosidad familiar, combate al vandalismo rural y trazabilidad de medicamentos de alto riesgo.

A las 12.25, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, verificó la presencia de 131 legisladores sentados en sus bancas y dio luz verde al tratamiento del orden del día, que demandará muchas horas de debate en el recinto, en el marco de una sesión que terminaría a altas horas de la madrugada del jueves..

Además de La Libertad Avanza, el PRO y la UCR, dieron quórum buena parte de los legisladores de Provincias Unidas, Argentina Federal, Elijo Catamarca y Producción y Trabajo.

En cambio, esperaron a que se iniciara la sesión antes de tomar asiento los diputados de Unión por la Patria, el Frente de Izquerda, un puñado de legisladores de Provincias Unidas, la Coalición Cívica, Encuentro Federal, el MID y algunos monobloques opositores.

Fuente Noticias Argentinas