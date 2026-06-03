Patricia Bullrich se reunió con Karina Milei y despejó rumores de su salida La secretaria general de la Presidencia mantuvo un encuentro con la senadora oficialista, que viene marcando diferencias con el Gobierno en los últimos días

Tras presentar su renuncia al bloque, Patricia Bullrich, la jefa de la bancada de La Libertad en el Senado, mantuvo un encuentro con Karina Milei, la secretaria general de la presidencia.

La reunión fue confirmada por la jefa del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara baja, quien publicó una foto en su cuenta de X, luego de haber marcado algunos cuestionamientos sobre determinadas medidas del Gobierno en los últimos días.

“Reunión con Karina, trabajando siempre juntas por las transformaciones que lidera el Presidente”, escribió, para acompañar la imagen en la que se las ve a las dos conversando a solas, lo cual fue luego retuiteado por el mandatario.

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