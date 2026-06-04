Crimen de Agostina: la Fiscalía decretó el secreto de sumario por diez días La Justicia de Córdoba dispuso la medida por 10 días ante la ejecución de nuevas medidas clave. En paralelo, la policía rompió pisos en la vivienda de Claudio Barrelier y secuestró colchones, bolsas y elementos de un lavadero donde limpiaron el auto usado para trasladar los restos.

La investigación por el brutal femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años hallada muerta en un descampado del barrio Ampliación Ferreyra, ingresó en una etapa de estricto hermetismo. La Fiscalía de Instrucción N° 13 (Distrito 3 Turno 7) de la ciudad de Córdoba decretó el secreto de sumario por un término de 10 días.

La medida, que comenzó a regir a partir de este miércoles, fue adoptada con el objetivo de resguardar la eficacia de una serie de nuevas medidas de investigación que ya fueron ordenadas y se encuentran en pleno proceso de ejecución, según detalló el Ministerio Público Fiscal (MPF).

Asimismo, la fiscalía solicitó la acumulación de una causa previa por “privación ilegítima de la libertad” iniciada en 2025 contra el único detenido, Claudio Barrelier. Con esta incorporación, ambos expedientes se tramitarán de forma conjunta bajo la misma órbita judicial.

Allanamiento extremo: rompieron pisos y secuestraron un colchón

En paralelo a las definiciones tribunalicias, los investigadores policiales concretaron nuevos y exhaustivos operativos en el domicilio de Barrelier, ubicado en la calle Juan Del Campillo 878. A partir de los elementos aportados por la defensa de Gabriel Vega, padre de la víctima, los procedimientos ganaron en intensidad:

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Búsqueda de evidencia: El personal policial llegó al extremo de romper los pisos de la vivienda en busca de rastros biológicos u otras pruebas ocultas.

El personal policial llegó al extremo de romper los pisos de la vivienda en busca de rastros biológicos u otras pruebas ocultas. Elementos secuestrados: Pasadas las 20:00, los efectivos culminaron las tareas retirando de la propiedad bolsas de plástico y un colchón, objetos que podrían resultar fundamentales para el avance de la causa. También se ordenó el secuestro de las prendas de vestir de todos los ocupantes de la casa.

Pasadas las 20:00, los efectivos culminaron las tareas retirando de la propiedad bolsas de plástico y un colchón, objetos que podrían resultar fundamentales para el avance de la causa. También se ordenó el secuestro de las prendas de vestir de todos los ocupantes de la casa. Planimetría: Los peritos realizaron un relevamiento de planimetría forense para determinar con exactitud las dimensiones y la disposición de cada una de las habitaciones del inmueble.

La mira puesta en el auto y un pedido de imputación por encubrimiento

La querella familiar solicitó formalmente la imputación por presunto encubrimiento de Soledad Andreani, expareja de Barrelier y propietaria de un Ford Ka negro que está en el centro de las sospechas. Cámaras de seguridad y testimonios ya lograron ubicar a dicho vehículo en la zona del descampado donde se descartaron los restos de la menor.

La investigación apunta a que ese automóvil fue el medio utilizado para el traslado del cuerpo y que se intentó borrar todo rastro del crimen. El martes por la tarde, el hijo de Andreani llevó el Ford Ka a un lavadero artesanal. Tras un primer procedimiento la semana pasada, la policía de Córdoba ejecutó un nuevo allanamiento en el mencionado comercio, donde se secuestraron elementos de lavado para someterlos a peritajes químicos en busca de restos de ADN.