Al ser consultada sobre su relación con el ex presidente Mauricio Macri, Bullrich negó responder sobre otros temas que no fueran la futura gestión. No obstante, aseguró que “de ninguna manera” está cortado el diálogo con el ex mandatario.

“Vamos a trabajar de acuerdo con los principios que ha planteado el futuro presidente, Javier Milei, respecto al cumplimiento de la ley. El cumplimiento de la ley total“, subrayó.