Patricio Sardelli entonó el Himno Nacional en el Road Show de Franco Colapinto El cantante y líder de Airbag fue el encargado de ponerle música a la previa del histórico evento en Palermo. Fiel a su estilo, interpretó una versión propia de la canción patria antes de que el piloto argentino saliera a la pista.

El histórico road show de Franco Colapinto en las calles de Buenos Aires no solo tuvo adrenalina y el rugir de los motores, sino también un fuerte componente emotivo. En la previa de la exhibición del piloto de Alpine, la multitud presente en Palermo vibró al ritmo del Himno Nacional Argentino, que tuvo un intérprete de lujo: Patricio “Pato” Sardelli.

El reconocido cantante y guitarrista de la banda de rock Airbag fue el invitado especial convocado para la ceremonia de apertura del evento, uniendo dos grandes pasiones del público: la música y el automovilismo.

Una versión con sello propio

Lejos de las interpretaciones tradicionales, de banda militar o sinfónicas, Patricio Sardelli se adueñó de la escena para ofrecer una versión propia y fiel a su estilo.

Con su característica impronta rockera, el músico logró fusionar la solemnidad de la canción patria con la energía eléctrica que requería la antesala de un evento de Fórmula 1. Su interpretación generó la ovación inmediata de los miles de fanáticos que se acercaron desde temprano para ver a Colapinto a bordo de la aclamada “Flecha de Plata”.