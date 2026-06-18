Pidieron la indagatoria de Francisco Adorni, hermano del jefe de Gabinete, por enriquecimiento ilícito La solicitud la realizó el fiscal Guillermo Marijuan que busca reconstruir la evolución patrimonial del actual legislador bonaerense.

El fiscal federal Guillermo Marijuan pidió la indagatoria de Francisco Adorni, hermano del jefe de Gabinete del gobierno nacional Manuel Adorni, por una investigación por presunto enriquecimiento ilícito.

El legajo que se tramita en la Justicia intenta establecer si el diputado bonaerense, al igual que su hermano que es funcionario nacional, omitió información en su declaración jurada de bienes.

La solicitud de Marijuan se da en medio de una causa que busca reconstruir la evolución patrimonial de Adorni desde su ingreso a la función pública nacional y verificar si existieron inconsistencias entre sus ingresos, bienes y obligaciones declaradas, según publicó Noticias Argentinas.

La Justicia y los organismos de control pusieron la mira en Francisco Adorni, quien canceló en un corto tiempo un millonario crédito hipotecario y adquirió una costosa camioneta. Además, sus ingresos declarados en concepto de herencia se contradicen con la declaración jurada que presentó su hermano la semana pasada.

Como Francisco trabajó en el Consejo de la Magistratura bonaerense no puede alegar un desconocimiento en los procedimientos para justificar esas irregularidades.

El legislador bonaerense corrigió su declaración jurada en medio del escándalo por los vuelos privados y las propiedades no declaradas por el jefe de Gabinete.