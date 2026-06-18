El Senado postergó una semana el debate para interpelar a Manuel Adorni El tratamiento del pedido quedó previsto para el próximo 25 de junio y, de aprobarse, el funcionario deberá enfrentar una interpelación el 2 de julio, antes de presentar su informe de gestión.

El oficialismo logró postergar por una semana la sesión del Senado en la que se definirá la interpelación al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, aunque no consiguió frenar el avance de una iniciativa que suma cada vez más respaldo entre los bloques opositores y dialoguistas. De esta manera, el tratamiento del pedido quedó previsto para el próximo 25 de junio y, de aprobarse, el funcionario deberá enfrentar una interpelación el 2 de julio, antes de presentar su informe de gestión ante la Cámara alta.

La decisión se tomó durante una reunión de Labor Parlamentaria encabezada por la vicepresidenta Victoria Villarruel, luego de intensas negociaciones entre La Libertad Avanza y sectores aliados. Horas antes, la presidenta del bloque oficialista, Patricia Bullrich, mantuvo un encuentro con representantes de la UCR, el PRO y bloques provinciales, quienes ratificaron su intención de avanzar con la interpelación, aunque aceptaron demorar una semana la discusión.

El entendimiento alcanzado permitió desactivar la posibilidad de una sesión impulsada por el kirchnerismo para esta semana, pero no modificó el escenario de fondo: la oposición asegura contar con los votos necesarios para convocar a Adorni y someterlo a un duro interrogatorio sobre su patrimonio y distintos aspectos de su gestión.

La situación deja al Gobierno con un margen de dos semanas para definir la continuidad del funcionario o intentar desactivar una crisis política que amenaza con profundizarse en el Senado. En caso de concretarse la interpelación, Adorni deberá responder primero las preguntas de los legisladores y luego presentar el informe de gestión que había sido programado para la misma jornada.

Desde el oficialismo, Bullrich aclaró que el proyecto para citar al jefe de Gabinete fue impulsado exclusivamente por los bloques opositores y anticipó que La Libertad Avanza no acompañará la iniciativa. Sin embargo, reconoció que la Constitución contempla este mecanismo y explicó que su aprobación requiere mayoría absoluta del cuerpo.

“Si se vota la interpelación, puede hacerse antes o después del informe, según lo que acuerde el Senado. Es un artículo operativo de la Constitución y necesita mayoría absoluta”, señaló la legisladora, quien además confirmó que trasladará al Poder Ejecutivo la postura adoptada por gran parte del arco opositor.

La presión también llegó desde sectores que habitualmente acompañan al Gobierno. El presidente del bloque PRO, Martín Goerling Lara, sostuvo que la continuidad de Adorni “no da para más” y advirtió que su bancada respaldará una eventual moción de censura o pedido de remoción si el funcionario no brinda explicaciones satisfactorias.

“Adorni no puede seguir en su cargo. Lo expresó nuestro partido y también Mauricio Macri. Su permanencia está deteriorando el vínculo con la sociedad y paralizando la gestión”, afirmó el senador.

En cuanto a los números, la oposición ya tendría asegurados al menos 25 votos, a los que podrían sumarse tres integrantes de Convicción Federal vinculados a gobernadores aliados, la mayoría del bloque radical, dos representantes del PRO y legisladores de distintas fuerzas provinciales. De esa manera, el umbral de 37 votos necesarios para aprobar la interpelación y eventualmente avanzar hacia una moción de censura aparece al alcance de quienes impulsan la medida.

Mientras tanto, el oficialismo aprovechará la semana adicional para intentar ordenar su estrategia parlamentaria y avanzar con otros proyectos pendientes, entre ellos las iniciativas de reforma vinculadas a la propiedad privada y la denominada ley “Hojarasca”, impulsadas por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.

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Por ahora, el escenario parece definido: el 25 de junio el Senado debatirá la convocatoria a Manuel Adorni y, salvo un cambio inesperado, el jefe de Gabinete deberá presentarse el 2 de julio ante una Cámara alta dispuesta a exigir explicaciones y a evaluar incluso su continuidad en el cargo.