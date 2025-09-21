Polémica por una serie de videos virales en los que meten a una mujer en una bolsa de consorcio "La combinación de tipos secuestrando una mujer y colocándola en bolsa de consorcio no nos da gracia", indicaron referentes del colectivo feminista. Al parecer se trata de un trend de TikTok

Llamativos videos tomaron estado público en las últimas horas y generaron una intensa discusión en redes sociales, debido a que se trata de una mujer, a la que dos hombres meten en una bolsa con la idea de deshacerse de ella. Al parecer “busca tener un tono gracioso”, pero a mucha gente no le causó demasiada “gracia”.

“Cuando no aguantás más a la de marketing“, detalla un texto en uno de los videos a modo de chiste. Los dos videos que tuvieron notoriedad se dan en dos estaciones de servicio, cuyos empleados realizan la polémica acción.





Si bien se trataría de “una joda” con “las de marketing” en general, el hecho de que los videos se grabaran en estaciones de servicios y con dos hombres como los responsables no fue bien recibido por buena parte de los usuarios de las redes.

MIRA TAMBIÉN Arrancó este domingo la difusión de los spots de campaña rumbo a las elecciones del 26 de octubre

Al parecer, se trata de un trend de TikTok que nació en México: “La combinación de tipos secuestrando una mujer y colocándola en bolsa de consorcio no nos da gracia” expuso en sus redes la periodista Ingrid Beck