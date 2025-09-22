Milei atrasa su viaje a EEUU para enfocarse en reuniones de Gabinete y campaña electoral El presidente Javier Milei pospuso su viaje a Estados Unidos para liderar una doble jornada de trabajo en la Casa Rosada. La decisión, tomada a último momento, busca priorizar encuentros clave tanto con su Gabinete de ministros como con el equipo que diseña la estrategia de campaña de cara a las elecciones de octubre.

El mandatario, que tenía previsto viajar el domingo, ahora saldrá el lunes a las 19:00, con destino a Nueva York. Esta reprogramación permite que, a las 10:30, el presidente reciba a su mesa política nacional, conformada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; y otros funcionarios de confianza como Santiago Caputo y Patricia Bullrich. El objetivo de este encuentro es unificar el mensaje de La Libertad Avanza (LLA) en la recta final hacia los comicios, continuando con la reunión que ya mantuvieron la semana pasada en la Quinta de Olivos.

Durante la reunión en Olivos, el presidente designó a Pilar Ramírez como la encargada de coordinar el trabajo con los dirigentes provinciales, en un movimiento que generó cierta controversia interna.

Encuentro con el Gabinete y agenda en EEUU

Posteriormente, al mediodía, Milei se reunirá con todos los ministros en una reunión de Gabinete que incluirá a figuras clave como el ministro de Economía, Luis Caputo; el de Defensa, Luis Petri; y la de Capital Humano, Sandra Pettovello, entre otros.

Una vez en Estados Unidos, la agenda del presidente incluye:

Asamblea General de las Naciones Unidas: Participará como expositor.

Participará como expositor. Reunión bilateral: Se espera un encuentro con Donald Trump.

Se espera un encuentro con Donald Trump. Préstamo del Tesoro de EEUU: Milei buscaría un préstamo extraordinario de 30.000 millones de dólares para fortalecer las reservas del Banco Central. Este punto es de suma importancia, ya que permitiría a la administración argentina pagar vencimientos de deuda y evitar una devaluación.

Milei buscaría un préstamo extraordinario de 30.000 millones de dólares para fortalecer las reservas del Banco Central. Este punto es de suma importancia, ya que permitiría a la administración argentina pagar vencimientos de deuda y evitar una devaluación. Encuentro con el FMI: Se reunirá con Kristalina Georgieva, directora del Fondo Monetario Internacional.

Se reunirá con Kristalina Georgieva, directora del Fondo Monetario Internacional. Premio Ciudadano Global 2025: El presidente recibirá este galardón de manos del secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, en una ceremonia del Atlantic Council.

Esta intensa agenda, tanto en el país como en el exterior, subraya la importancia de los próximos días para el gobierno, combinando el enfoque en la campaña electoral con las cruciales negociaciones económicas internacionales.