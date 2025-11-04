Presupuesto 2026: el Gobierno consiguió dictamen de mayoría, pero las negociaciones continúan El Gobierno logró este martes el dictamen de mayoría para el Presupuesto 2026 en la Cámara de Diputados, aunque el debate seguirá abierto y se proyecta su tratamiento en sesiones extraordinarias.

Con el respaldo de sectores del radicalismo, el PRO y algunos diputados provinciales, La Libertad Avanza consiguió imponerse por una sola firma, tras el desempate de Alberto Benegas Lynch, alcanzando las 21 adhesiones necesarias. Sin embargo, muchos de esos apoyos llegaron con disidencias parciales.

El rol de los gobernadores fue decisivo para destrabar el avance del proyecto, pero ahora el oficialismo deberá incorporar fondos para obras públicas y deudas previsionales si pretende mantener esos apoyos en el recinto.

En ese contexto, el desembarco de Diego Santilli al Ministerio del Interior será clave para encauzar el diálogo con las provincias y los bloques dialoguistas. Aunque todavía no juró en su nuevo cargo, ya comenzó a tender puentes con legisladores radicales y representantes del interior.

Otros bloques, como Encuentro Federal, el MID y sectores del radicalismo opositor, presentaron un texto alternativo que incluye financiamiento universitario y refuerzos para las cajas previsionales provinciales. Por su parte, Unión por la Patria firmó un dictamen propio, mientras que la izquierda lo rechazó y la Coalición Cívica se abstuvo.

La discusión por el Presupuesto 2026 continúa abierta y el Gobierno deberá negociar artículo por artículo para garantizar su aprobación definitiva.