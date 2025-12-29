Primer desafío de 2026: el Gobierno debe cubrir vencimientos por US$4.225 millones en enero A dos semanas de la fecha límite, el Tesoro cuenta con US$1.800 millones y gestiona los fondos restantes. El ministro Luis Caputo descartó acudir a Wall Street y apuesta a la deuda local y a un acuerdo REPO con bancos privados para cumplir con las obligaciones.

El gobierno de Javier Milei se prepara para afrontar el primer gran compromiso financiero del año 2026. El próximo 9 de enero operan vencimientos de deuda externa por un total de US$4.225 millones, una cifra exigente que pone a prueba la estrategia financiera del Ministerio de Economía.

Sin embargo, la administración nacional aún debe conseguir financiamiento para cubrir el saldo restante, estimado en US$2.400 millones. Las vías que maneja el Palacio de Hacienda para cerrar esta brecha incluyen la negociación de un REPO con bancos privados y nuevas colocaciones de títulos en el mercado de deuda local.

Una definición clave del ministro Luis Caputo es la decisión de no recurrir a los mercados internacionales para este vencimiento. El funcionario manifestó su intención de desligar progresivamente a la Argentina de la “dependencia” de Wall Street, subrayando que es difícil que un país crezca sostenidamente sin un mercado de capitales interno desarrollado.

“El REPO ya nos asegura que podemos. Pero estamos trabajando en otras alternativas de cara al futuro. Queremos que Wall Street sea una fuente de financiamiento marginal para Argentina”, explicó Caputo, ratificando el cambio de rumbo en la política de endeudamiento.

Por su parte, el presidente Javier Milei transmitió un mensaje de absoluta tranquilidad a los mercados. “Argentina va a pagar su deuda, no tengan dudas”, afirmó el mandatario, respaldando la gestión de su ministro para resolver los compromisos de enero sin sobresaltos.