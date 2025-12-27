Javier Milei celebró la aprobación del Presupuesto y la Ley de Inocencia fiscal “Viva la Libertada carajo”, posteó el mandatario en X.

Eufórico, el presidente Javier Milei celebró la aprobación del Presupuesto 2026, fundamental para su proyecto de gobierno, con un posteo en sus redes sociales y la frase que lo identifica desde la época de la campaña electoral.

“Viva la Libertad carajo”, escribió el mandatario en su cuenta de la red social X, poco después de haberse conocido la votación en el Senado, con 46 sufragios a favor, 25 en contra y una abstención.



En el mismo sentido se expresó Patricia Bullrich, titular del bloque libertario: “Felices por el logro de un Presupuesto histórico. Y muy contentos con los senadores que votaron a favor de Argentina y con el equipo que trabajó para lograr el objetivo”.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, publicó una foto con su equipo y afirmó: “Con Milei, orden y equilibrio fiscal”.

Además, la Oficina del Presidente publicó un mensaje para destacar la labor de la jefa de bloque de La Libertad Avanza en la Cámara Alta, Patricia Bullrich, y de los legisladores que acompañaron con su voto el plan económico impulsado por el oficialismo.

MIRA TAMBIÉN El Senado dio media sanción al Presupuesto 2026 en una sesión atravesada por fuertes cruces políticos

De acuerdo con el comunicado oficial, la Ley de Inocencia Fiscal resguarda a los ciudadanos frente a administraciones que intenten tratarlos como delincuentes por disponer de sus ahorros y frente a intentos de persecución estatal arbitraria.

El texto también señaló que las modificaciones a la Ley de Procedimiento Fiscal, al Régimen Penal Tributario y la creación del Régimen de Declaración Jurada Simplificada del Impuesto a las Ganancias permiten un uso pleno y libre del fruto del trabajo, con impacto positivo en el dinamismo económico y el crecimiento sostenido.

El Gobierno afirmó además que los controles excesivos aplicados durante décadas resultaron ineficaces para combatir el lavado de dinero, y sostuvo que a partir de ahora los esfuerzos se concentrarán en enfrentar a narcotraficantes, terroristas y políticos corruptos, sin perseguir a trabajadores, productores o pequeñas empresas.

Por último, Milei invitó a los argentinos a adherir al Régimen Simplificado de Ganancias y a disponer libremente de sus ahorros, al considerar que la medida marca un punto de inflexión en la historia del país y reafirma que ahorrar ya no constituye un delito.

Fuente Noticias Argentinas

MIRA TAMBIÉN Imputaron a “Chiqui” Tapia y a Pablo Toviggino por la retención ilegal de aportes jubilatorios en la AFA