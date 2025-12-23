Prisión preventiva para el ex abogado de Wanda Nara acusado de once estafas El fallo contra Nicolás Payarola fue dictado tras una extensa investigación del fiscal Cosme Iribarren. La jueza Andrea Rodríguez Mentasty pidió que el acusado sea enviado a un penal bonaerense en 72 horas

La Justicia le dictó la prisión preventiva a Nicolás Payarola, ex abogado de Wanda Nara, por once hechos de estafa, en los que supuestamente engañó a sus propios clientes en diversos negocios. Pasará la Navidad preso en una celda de la Policía Bonaerense.

Así lo determinó una investigación de más de dos años llevada adelante por el fiscal Cosme Iribarren, titular de la UFI Benavidez.

Ente las víctimas se encuentra Macarena Posse, ex abogada de Nara -Payarola ofició de vínculo entre ambas- que reclama un daño de 600 mil dólares, y Juan Marcelo Montiel, padre de Gonzalo “Cachete” Montiel, campeón y héroe del Mundial de Qatar. A Montiel padre, Payarola le habría quitado 150 mil dólares para comprar un campo que jamás estuvo a la venta. Payarola, según el fallo, “no revestía calidad alguna” para llevar a cabo la operación inmobiliaria.

La jueza que dictó la medida, Andrea Rodríguez Mentasty, pidió que Payarola -detenido en su casa de Nordelta tres semanas atrás- sea trasladado a un penal del Servicio Penitenciario Bonaerense en el plazo de 72 horas que marca la ley.

MIRA TAMBIÉN Habilitaron el traslado de mascotas en micros y trenes de larga distancia

“Esta organización implicaba el uso metódico sostenido en el tiempo e invariable del rol profesional, consolida la magnitud del perjuicio económico, la disponibilidad de recursos, y el riesgo de entorpecimiento que se colige por la capacidad técnica del imputado como letrado y con disponibilidad logística para ocultar activos y/o posibilidad de manipular documentación relevante“, destacó la jueza.

MIRA TAMBIÉN El ministro Caputo indicó que prefiere no emitir deuda con legislación extranjera

Otra acusación del caso, con un hecho que data de agosto de 2021, refleja que una clienta, que se encontraba en un conflicto por cuotas alimentarias con su ex marido, denunció que Payarola le comunicó que detectó una serie de supuestas cuentas bancarias de su ex en el exterior.

Payarola y sus asociados “debían iniciar diversas gestiones en el exterior, más precisamente en los Estados Unidos con la colaboración de un ex JP Morgan” “a los efectos de “crear una cuenta espejo” que reflejara los movimientos de las cuentas de su ex marido, para luego poder retirar la totalidad del dinero”. Cada vez que, supuestamente, la ex pareja de la clienta hacía operaciones en la cuenta del Bank Of América, Payarola le solicitaba sumas de dinero para introducir en la cuenta espejo, que la clienta le entregaba en mano en su estudio.Así, le quitó cerca de 800 mil dólares.

Dice la acusación, Payarola “no sólo la defraudó patrimonialmente” a su clienta “con la existencia de supuestas cuentas en el exterior y la cuenta espejo, sino que además no atendió los intereses para los cuáles habían sido contratados junto a su pareja”, Sofía Ferrazazo, imputada en este hecho también.