Procesaron a la exfiscal Viviana Fein por encubrimiento agravado La decisión la tomó el juez federal Julián Ercolini. Es por las irregularidades en la investigación de la muerte del ex fiscal. También la embargó por 15 millones de pesos

El juez federal Julián Ercolni procesó este martes a la exfiscal Viviana Fein por presunto “encubrimiento agravado” por ser el delito previo “especialmente grave” y por su condición de funcionaria pública en la causa que investiga irregularidades en la investigación de la muerte del fiscal Alberto Nisman. La decisión incluyó un embargo por 15 millones de pesos.

La exfiscal ya jubilada “no preservó debidamente la escena del hecho ni recolectó todos los elementos probatorios que allí se encontraban”, concluyó el juez en la resolución donde reiteró que para la Justicia está probado que Nisman fue asesinado en su departamento de Puerto Madero el fin de semana del 17 y 18 de enero de 2015.

El fallecido fiscal Alberto Nisman.

“A raíz de la muerte violenta del fiscal federal Natalio Alberto Nisman en el complejo Le Parc Puerto Madero” intervino la fiscalía que en ese entonces presidía Fein y las conductas por las cuales ahora se la procesó “permitieron la alteración de la escena del crimen, perpetrada por el accionar de la propia fiscal y de quienes se encontraban allí presentes bajo su órbita y afectó de este modo en forma directa el correcto desarrollo y el resultado de la investigación”, evaluó el magistrado.

Nisman investigaba el atentado a la Amia y días antes de aparecer muerto con un disparo en la cabeza en el baño de su departamento había denunciado a la entonces presidenta Cristina Kirchner por supuesto encubrimiento de ese ataque terrorista a raíz de la firma del Memorandum con Irán.

Las “deficiencias” en las primeras horas dentro de la escena del hecho “generaron un grave perjuicio para el curso de la investigación del homicidio del fiscal federal N. Alberto Nisman”, dado que provocaron la pérdida y/o alteración de evidencias e impidieron reunir todos los elementos que se debían resguardar en una potencial escena del crimen como lugar y momento trascendentales para la recolección de elementos probatorios”, agregó la resolución judicial.

El juez procesó a la ex fiscal por la figura penal que había reclamado el fiscal del caso Eduardo Taiano en un dictamen entregado de manera posterior a la declaración indagatoria de Fein.