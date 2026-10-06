Caputo aseguró que Milei ganará “en todos los escenarios” El ministro de Economía habló sobre las elecciones, el vínculo con Brasil y Estados Unidos, las inversiones anunciadas en Francia y el impacto del contexto internacional sobre la economía argentina. También defendió el equilibrio fiscal y dijo que la economía acumula 29 meses de crecimiento.

El ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que el presidente Javier Milei ganará “en todos los escenarios” electorales, aunque aclaró que su responsabilidad al frente del Palacio de Hacienda es prepararse para cualquier resultado y no tomar decisiones solamente en función de sus propias expectativas.

Caputo hizo esas declaraciones durante una entrevista con el streaming libertario Carajo, en la que también repasó el escenario político de Brasil, el vínculo con Estados Unidos, los resultados de la gira oficial por Francia y la evolución de la economía argentina.

Al referirse al resultado de las elecciones brasileñas, diferenció la relación histórica entre Argentina y Brasil de la afinidad política que, según sostuvo, puede surgir a partir del nuevo escenario. “Argentina tiene una relación histórica institucional y comercial con Brasil que siempre iba a estar independientemente de quién gane”, afirmó.

Sin embargo, consideró que una coincidencia política entre ambos gobiernos puede mejorar el vínculo bilateral. “Tenés afinidad política, eso mejora el diálogo, mejora las ganas de cooperar mutuamente, de trabajar juntos”, sostuvo.

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El ministro también rechazó la posibilidad de que un eventual gobierno de Flávio Bolsonaro pueda quitarle protagonismo a la Argentina en su relación con Estados Unidos. Calificó esa interpretación como “un verdadero disparate”. En ese sentido, destacó el respaldo que, según su visión, recibió Milei por parte de funcionarios estadounidenses y reivindicó especialmente la asistencia financiera que Argentina recibió durante 2025.

Caputo sostuvo que ese respaldo fue “la mejor inversión de Estados Unidos en décadas” desde el punto de vista geopolítico, porque, según explicó, Washington recuperó el dinero y al mismo tiempo obtuvo un resultado favorable a sus intereses estratégicos en la región.

El ministro también defendió los resultados de la Argentina Week en París y destacó los anuncios de inversión realizados durante la gira. Según relató, durante el encuentro el presidente de Abu Dhabi National Oil Company (la empresa estatal de petróleo de Abu Dabi, en los Emiratos Árabes Unidos) destacó que Argentina comenzaba a transmitir confianza y señaló que su empresa prioriza países confiables incluso cuando eso implica asumir mayores costos.

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Caputo también mencionó al presidente de Total y recordó que la compañía había planteado anteriormente dificultades para repatriar dividendos. Según sostuvo el funcionario, después de poder repatriar US$ 500 millones en dividendos, Total anunció una inversión de US$ 10.000 millones.

Consultado sobre el el equilibrio fiscal, el ministro defendió el trabajo del Gobierno frente al escenario internacional. Mencionó como factores de presión externa el aumento de las tasas de interés internacionales y la suba del precio del petróleo, y planteó qué habría ocurrido si Argentina hubiera llegado a este escenario con un déficit fiscal elevado.

Según su análisis, un déficit equivalente a cinco puntos del PBI representaría actualmente entre US$30.000 millones y US$35.000 millones anuales que el país debería financiar. En un escenario de tasas internacionales elevadas, estimó que, si Argentina hubiera conseguido financiamiento durante tres años, la deuda podría haber aumentado en más de US$120.000 millones.

Caputo consideró que ese sería el “mejor escenario”, porque, según su interpretación, el mercado directamente no habría financiado semejante desequilibrio. En ese caso, sostuvo, el Gobierno habría tenido que recurrir a una mayor emisión monetaria para cubrir el déficit, lo que, en su visión, habría llevado “inevitablemente a Argentina a una hiperinflación”.

Por último, el ministro reconoció que el contexto internacional tuvo impacto sobre la economía argentina, aunque sostuvo que el país continúa creciendo. En particular, señaló que la tendencia-ciclo del Estimador Mensual de la Actividad Económica (Emae) acumula 29 meses consecutivos de crecimiento, aunque aclaró que el ritmo actual es menor al de períodos anteriores y lo ubicó en torno al 0,2% mensual.

Caputo explicó que la tendencia-ciclo busca suavizar la volatilidad de los datos mensuales y distinguir movimientos puntuales de una tendencia más persistente. Entre los factores que pueden alterar un resultado mensual mencionó los paros y la cantidad de días hábiles. También vinculó la desaceleración del crecimiento con el impacto del precio de la energía sobre empresas y pymes.

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Según detalló, algunas compañías no realizaron contratos de abastecimiento y terminaron comprando energía en el mercado spot, donde, de acuerdo con su relato, los precios aumentaron con fuerza.