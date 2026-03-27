Qué declaró el broker que gestionó el vuelo privado de Manuel Adorni a Punta del Este Agustín Issin se presentó ante la Justicia y brindó los detalles comerciales del viaje del vocero presidencial. Confirmó que los pasajes fueron costeados por el productor Marcelo Grandio, detalló descuentos por "tramos vacíos" y reveló pagos en efectivo coordinados por WhatsApp. Ahora, el funcionario deberá demostrar que devolvió el dinero.

La investigación judicial sobre el vuelo privado que trasladó a Manuel Adorni hacia Punta del Este sumó un testimonio clave. Este jueves, Agustín Issin —el piloto y broker aéreo que gestionó el viaje— declaró ante la Justicia y aportó precisiones sobre cómo se facturó, quién pagó y de qué manera se cancelaron los montos del traslado.

El dato central de su declaración es que tanto el vuelo de ida como el de vuelta fueron abonados por el productor periodístico Marcelo Grandio. Ante esto, el desafío judicial para Adorni será demostrar con documentación respaldatoria que él le reembolsó ese dinero a Grandio de su propio bolsillo, para descartar así la figura penal de “dádiva” (recibir un regalo o favor en su condición de funcionario público).

El entramado comercial y los pagos

Issin explicó ante la Justicia que opera comercializando vuelos y que tiene una relación frecuente con la firma aérea Alpha Centauri S.A. Según su testimonio, había adquirido un paquete mayorista de 10 vuelos por US$ 42.000, de los cuales le revendió “un par” a Grandio. Si bien aclaró que el productor no era su cliente más importante, sí confirmó que lo contactaba con cierta regularidad y que esta operación no fue un hecho aislado.

A la hora de detallar los pagos, el broker marcó una clara diferencia entre el tramo de ida y el de regreso:

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El vuelo de ida: Fue facturado directamente entre Alpha Centauri S.A. y la productora de Grandio (Imhouse S.A.). El testigo indicó que se pagó mediante una transferencia bancaria, aunque no pudo precisar el monto exacto en ese momento, comprometiéndose a verificarlo.

El vuelo de vuelta: Fue el tramo que concentró la mayor cantidad de detalles llamativos. Se pagó en efectivo, a través de un tercero, y toda la logística de entrega del dinero se coordinó mediante mensajes y audios de WhatsApp, los cuales Issin aseguró tener de respaldo.

Finalmente, Issin tuvo que justificar por qué la factura de la vuelta fue emitida varias semanas después de realizado el vuelo. Argumentó que se encontraba de viaje y que la confeccionó recién al regresar. Además, admitió que la constancia de ese cobro en efectivo no fue un recibo formal, sino un simple mensaje de WhatsApp confirmando la recepción del dinero.

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Antes de retirarse, el broker confirmó que no le constaba que el vocero presidencial hubiera viajado con su empresa en ninguna otra oportunidad anterior.

TN