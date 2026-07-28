Qué es la Carta Orgánica del BCRA y por qué el Gobierno quiere reformarla El Presidente eligió dar personalmente el mensaje de una de los proyectos de su gobierno que considera esenciales. Cuáles son los principales cambios y qué efecto pueden traer

El presidente Javier Milei explicará el próximo jueves, por cadena nacional, su proyecto para modificar la Carta Orgánica del Banco Central, al que considera una de las principales reformas de su Gobierno orientada a cumplir con el mandato esencial que recibió en 2023: reducir la inflación. De allí que se haya elegido la transmisión televisiva y radial para difundir el envío del proyecto.

La Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina es la ley que rige su funcionamiento, su organización y sus atribuciones. Sus disposiciones son relevantes porque al regular al BCRA también se fijan directrices claras para la politica monetaria, en particular sobre tres ejes: la capacidad del Central para emitir dinero que financie el gasto público, la priorización de sus objetivos y la independencia de la institución.

A lo largo de la crítica historia financiera argentina, la Carta Orgánica sufrió varias reformas. La última de ellas, en 2012, está en el centro de lo que Milei quiere modificar. En ese momento, el kirchnerismo amplió los objetivos de la entidad para que no se limitara a su misión original de proteger el valor de la moneda sino que incorpore otras funciones dentro de la gestión económica.

Entrada del edificio del Banco Central de la República Argentina (BCRA). REUTERS/Agustin Marcarian/File Photo

Pero el cambio esencial de la reforma de 2012, impulsada por la entonces presidenta de la entidad, Mercedes Marcó del Pont, fue la ampliación de los límites para emitir en favor del Tesoro. A partir de allí, a juicio del Gobierno, se aceleró el avance de la inflación que la Argentina, 14 años después, aún no pudo desactivar.

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La reforma de la Carta Orgánica “es un tema fundamental para este Gobierno porque el principal mandato que nos han dado tiene que ver con bajar la inflación. Estos cambios en la Carta Orgánica atacan este flagelo que ha condenado a la Argentina y a los argentinos durante demasiado tiempo”, sostuvo el vocero presidencial, Adrián Ravier, para justificar el mensaje presidencial del próximo jueves.