La titular del FMI llegó a Vaca Muerta para conocer el desarrollo del yacimiento Kristalina Georgieva arribó este martes junto al ministro Luis Caputo y finalizará su visita al país sin nuevas reuniones oficiales.

Este martes por la mañana, la titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, arribó al aeropuerto Presidente Perón de Neuquén. Su llegada formó parte de una agenda que incluyó un recorrido de dos horas por el yacimiento Loma Campana, en la formación de Vaca Muerta, acompañada por el ministro de Economía, Luis Caputo, y el viceministro, José Luis Daza. El itinerario previsto contempló una visita desde las 10 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Aunque se retraso una hora y recién a las 13 finalizó.

En Loma Campana, Georgieva fue recibida por el presidente de YPF, Horacio Marín, quien ofició de anfitrión y principal interlocutor de la delegación internacional. Tras finalizar la visita, la funcionaria regresará a Buenos Aires, sin confirmación de actividades adicionales.

La titular del FMI recorrió el yacimiento Loma Campana La titular del FMI recorrió el yacimiento Loma Campana

“Recibimos a Kristalina Georgieva, Luis Caputo, y sus equipos en Loma Campana, donde les mostramos de primera mano la transformación energética del país y el enorme potencial que tiene la Argentina para convertirse en un exportador global de energía”, escribió Marín en la red social X. Y agregó que tuvieron una reunión muy productiva donde recorrieron un equipo de perforación de última generación, donde “pudo conocer el trabajo de nuestra gente, de las empresas que nos acompañan todos los días y el nivel de tecnología y eficiencia que alcanzamos”.

La presencia de la titular del FMI en uno de los principales polos de hidrocarburos de Argentina expuso el interés estratégico del organismo en el sector energético local. El lunes, durante una conferencia de prensa en el Ministerio de Economía, Georgieva remarcó el peso de la industria energética en el programa económico.

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“Este era el tema principal de debate, tenemos un fuerte desempeño en petróleo, gas y minería, y ese desempeño fuerte está arraigado en la mejora en la confianza de la economía argentina. Es más difícil, quizás, elevar la economía en sectores como la construcción, los servicios y la logística y por ende, el foco del Gobierno en términos de reformas y de respaldo dentro de la capacidad limitada del Gobierno debe dirigirse allí”, sostuvo.

Un equipo de seis trabajadores de YPF posa en el área de explotación de Vaca Muerta, Argentina. Un equipo de seis trabajadores de YPF posa en el área de explotación de Vaca Muerta, Argentina.

El viaje a Neuquén se da luego de la reunión que mantuvo el lunes junto con el presidente Javier Milei en Casa Rosada. Según pudo saber este medio, el encuentro entre ambos duró 45 minutos, el mandatario le adelantó a Georgieva los cambios que contemplara el proyecto para reformar de la carta orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA) sobre los cuales la directora ejecutiva tomó nota. Además de conversaron sobre el impacto de la inteligencia artificial en el mundo del trabajo y los cambios en la política internacional.