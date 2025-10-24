Qué se sabe hasta hoy de la búsqueda de los jubilados misteriosamente desaparecidos La pareja se conoció hace un mes y recorría el sur del país en una camioneta; el vehículo fue hallado encajado en el barro y se estima que se perdieron cuando salieron a pedir ayuda; el ministro de Seguridad de esa provincia descartó que se haya tratado de un robo.

Pedro Alberto Kreder, de 79 años, y Juana Inés Morales, de 69, se conocieron hace un mes. La pareja de jubilados desapareció hace 13 días en los Cañadones de Visser, a poco más de 30 kilómetros de Comodoro Rivadavia, en la provincia de Chubut.

Recorrían el sur del país cuando, aparentemente, se encajaron en una zona de barro con su camioneta y salieron a buscar ayuda. El vehículo, que fue encontrado el sábado, estaba cerrado con llave, sin signos de violencia ni desorden, y con dinero en su interior. La Policía también encontró una carpa, una bolsa de dormir, comida y agua.

Según dio a conocer la Fiscalía, que trabaja en coordinación con el Ministerio Público Fiscal, La División Búsqueda de Personas y organismos provinciales, aún se mantienen abiertas todas las hipótesis: desde un accidente hasta la posibilidad de un hecho delictivo.

Durante la semana, distintos operativos por tierra, con un centenar de efectivos y camionetas 4×4, y por aire, con un helicóptero y drones que sobrevolaron las zonas altas, buscaron intensamente a Kreder y Morales sin éxito ni pistas firmes.

Este viernes, los investigadores descartaron la pista del llamado anónimo al 134, que indicaba que se habría tratado de un robo.

Uno de los detalles que dan cuenta de la flamante relación es que las hijas de la mujer no tenían conocimiento de que su madre salía con Pedro, mientras que las hijas del hombre sí sabían del vínculo de su padre con Juana.

Qué dijo el ministro de Seguridad del Chubut

El ministro de Seguridad de Chubut, Héctor Iturrioz, indicó que la denuncia anónima del 134 “no se ve muy veraz”. “Habla de que los habían visto en la zona de las Rocas Coloradas y que una persona habría intentado convertir un delito contra la propiedad de ellos”, dijo el funcionario.

Y detalló que la persona que realizó la llamada telefónica refiere a gente armada intentando robarles. “Incluso, el denunciante dice que también fue víctima de robo armado, es lo que estamos investigando”, cerró Iturrioz.

En las últimas horas del jueves, tras concluir el operativo del día, Iturrioz sostuvo: “Son infaustas y malas noticias porque recorrimos toda la zona del primer refugio hasta la escollera y no hubo ninguna novedad relevante”.

Y continuó: “Cuando pasa el tiempo, la hipótesis de la pérdida accidental puede mutar hacia un posible homicidio, pero hasta ahora no hay evidencia que indique intervención de terceros”.

Consultado acerca de la hipótesis del robo, el ministro concluyó: “Recorrimos toda la zona y descartamos que eso fuese así, porque el domingo los refugios estaban llenos de gente. Verificamos cada lugar, y no hay ningún indicio de actividad delictiva”.

Encontraron huellas que podrían ser de Pedro y Juana

Según Diario Jornada, la búsqueda se redireccionó hacia un sector cercano al Pico Salamanca en una zona que forma parte del Área Natural Protegida Rocas Coloradas. Allí, los investigadores habrían encontrado huellas consideradas “compatibles”.

Se trata de una zona de difícil acceso, donde no hay circulación de personas. El suelo es inestable debido a la presencia de grietas y sumideros, que pueden convertirse en una peligrosa trampa.

Un testigo afirmó que vio a dos sujetos en la camioneta de Pedro

Según indicó el medio local Diario Jornada, una persona se presentó en la Comisaría de kilómetro 8 afirmando haber visto la camioneta de Pedro Kreder conducida por dos sujetos que parecían “perdidos”.

Los investigadores intentan corroborar el testimonio y se centran en revisar las cámaras de seguridad de Caleta Córdova y kilómetro 8 para confirmar o descartar esta versión.

Habló el fiscal de la causa

“La zona se presta para que ocurra cualquier tipo de situación”, manifestó Cristian Olazabal. Además, para el fiscal de la causa que investiga la desaparición de los jubilados, “cuando poco se sabe es cuando menos se deben descartar cosas”.

Consultado por la existencia de nuevos indicios, el fiscal sostuvo: “Seguimos sin novedades significativas”. “En el área donde dejaron la camioneta hay cañadones que tienen muchas grietas. Todo eso revisamos. Con el diario del lunes es difícil decir que se hayan metido en esos lugares, pero no podemos descartar ninguna hipótesis”, concluyó Olazabal.

El fiscal jefe Cristian Olazábal sobrevoló en helicóptero de Prefectura Naval Argentina el área donde fue encontrada la camioneta de Kreder, a unos 45 kilómetros de Caleta Córdova, en una zona rural de difícil acceso.

“Se realizó una búsqueda cuadrada expandida de diez kilómetros desde las coordenadas donde se encontró el vehículo”, informó Olazábal, según consignó el diario local El Patagónico. El objetivo fue relevar grietas, cañadones y posibles senderos en torno al Cañadón Visser, en el área de Rocas Coloradas.

El testimonio de las hijas de Pedro

Las hijas de Pedro se mostraron angustiadas y afirmaron que no creen que los jubilados hayan llegado hasta ahí por decisión propia. “Quizás fueron víctimas de un robo. No sabemos qué pensar. Es todo muy confuso”, consideraron.

“Él no es una persona que se dedique a hacer caminos de riesgo ni a arriesgarse así. Es muy difícil ingresar ahí”, aseguraron, en diálogo con Mediodía Noticias. Y expresaron: “Por ahí fueron víctimas de un robo, les quisieron sacar la camioneta y tomaron ese camino para escapar y se quedaron atrapados”.

Consultadas acerca de la relación entre los jubilados, contaron que se conocían hace poco más de un mes. “Él estaba muy entusiasmado, nos decía que le parecía una buena mujer, pero nosotras no la conocíamos”, dijeron.

“Estamos pendientes de una pista para poder agarrarnos de algo, pero no pasa nada. Los investigadores mucho no nos dicen”, concluyeron.