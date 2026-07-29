Quiénes eran las siete víctimas que murieron en el helicóptero La aeronave Bell 412EP se estrelló en el Parque Provincial Ischigualasto mientras trasladaba a personal de emergencias que participaría de una capacitación y luego viajaría a La Rioja para colaborar en el combate de incendios forestales. Entre las víctimas hay autoridades policiales, brigadistas, funcionarios y el piloto.

El accidente del helicóptero ocurrido este miércoles en el Parque Provincial Ischigualasto, en el departamento Valle Fértil, provincia de San Juan, dejó un saldo de siete personas fallecidas. La aeronave transportaba a especialistas en emergencias que, tras participar de una capacitación sobre combate de incendios forestales, debían trasladarse a La Rioja para sumarse a las tareas contra los focos ígneos registrados en la zona de Chilecito.

El helicóptero siniestrado era un Bell 412EP, matrícula LV-KGR, operado por la empresa JasFly S.A. y contratado por la Agencia Federal de Emergencias (AFE) para brindar apoyo al Sistema Nacional de Manejo del Fuego.

Según informaron fuentes oficiales, la última comunicación con la aeronave se registró a las 10:26. Tras perderse el contacto, se desplegó un amplio operativo de búsqueda que involucró a personal de Protección Civil, Policía de San Juan, Gendarmería Nacional y brigadistas, quienes enfrentaron importantes dificultades para acceder a la zona debido a las características del terreno.

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Finalmente, otra aeronave que sobrevolaba el área logró localizar los restos del helicóptero, que habían quedado unos 20 metros por debajo del nivel del terreno, en el sector norte del Parque Provincial Ischigualasto.

El director del parque, Juan Pablo Teja Godoy, explicó que la llegada del helicóptero estaba prevista para la mañana y que la alarma se activó cuando una de las aeronaves participantes de la jornada informó sobre la emergencia. A partir de ese momento comenzó el operativo que terminó con la confirmación del fatal desenlace.

Las víctimas

Las autoridades confirmaron la identidad de las siete personas que perdieron la vida en el accidente:

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Marcelo Videla , subjefe de la Policía de San Juan, con más de tres décadas de trayectoria en la fuerza y designado en ese cargo en marzo de 2026.

, subjefe de la Policía de San Juan, con más de tres décadas de trayectoria en la fuerza y designado en ese cargo en marzo de 2026. Rubén Castro , jefe de Bomberos de la Policía de San Juan, reconocido por su extensa experiencia en operativos de emergencia y capacitación de bomberos.

, jefe de Bomberos de la Policía de San Juan, reconocido por su extensa experiencia en operativos de emergencia y capacitación de bomberos. Carlos Heredia , director de Protección Civil de San Juan y exjefe de Bomberos de la Policía provincial, con una destacada trayectoria en la gestión de emergencias.

, director de Protección Civil de San Juan y exjefe de Bomberos de la Policía provincial, con una destacada trayectoria en la gestión de emergencias. Jorge Carbajal , subjefe de Bomberos de la Policía de San Juan, quien participaba activamente en la planificación de operativos y en la formación del personal especializado.

, subjefe de Bomberos de la Policía de San Juan, quien participaba activamente en la planificación de operativos y en la formación del personal especializado. Andrés Bosch , coordinador regional de la Agencia Federal de Emergencias y del Servicio Nacional de Manejo del Fuego para la Región Centro, especialista en logística y combate de incendios forestales.

, coordinador regional de la Agencia Federal de Emergencias y del Servicio Nacional de Manejo del Fuego para la Región Centro, especialista en logística y combate de incendios forestales. Rodrigo Aimetta , jefe de la Brigada Nacional NEA del Servicio Nacional de Manejo del Fuego e instructor técnico en incendios forestales, encargado de dictar la capacitación prevista en San Juan.

, jefe de la Brigada Nacional NEA del Servicio Nacional de Manejo del Fuego e instructor técnico en incendios forestales, encargado de dictar la capacitación prevista en San Juan. Matías Valenzuela, piloto de la empresa JasFly S.A. y responsable de comandar el Bell 412EP durante la misión.

Las siete víctimas integraban equipos clave para la prevención, coordinación y combate de incendios forestales y otras emergencias en distintas provincias del país. Su fallecimiento representa una dura pérdida para el sistema nacional de respuesta ante catástrofes, en momentos en que varias regiones continúan enfrentando incendios de gran magnitud.