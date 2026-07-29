Cayó un helicóptero durante una capacitación y murieron sus siete ocupantes La aeronave se estrelló en el Parque Provincial Ischigualasto mientras participaba de un entrenamiento sobre incendios forestales. Entre las víctimas hay jefes policiales, bomberos y el piloto Matías "Ronco" Valenzuela.

Un helicóptero, un Bell 412 contratado por la Agencia Federal de Emergencias (AFE), perdió contacto cuando sobrevolaba un sector ubicado entre Valle Fértil, Jáchal y el límite con La Rioja. La última comunicación con la aeronave se registró a las 10.26, según informó oficialmente el Ministerio de Seguridad Nacional.

La aeronave estaba siendo utilizada para una capacitación en San Juan y tenía como destino final la provincia de La Rioja, donde debía incorporarse a las tareas de control de un incendio forestal.

Tras un amplio operativo de búsqueda, otra aeronave que se encontraba en la zona logró localizar el lugar del impacto y dio aviso a las autoridades, que desplegaron equipos de emergencia para intentar acceder al sitio del accidente.

El Gobierno de la provincia de San Juan informó que los tripulantes fallecieron. Se trata del comisario General Rubén Castro, jefe de Bomberos; del comisario Inspector, Jorge Carbajal, segundo Jefe de Bomberos; del director de Protección Civil, Carlos Heredia: del comisario General Germán Videla, subjefe de la Policía de San Juan; de Matías Valenzuela, piloto del helicóptero particular; d. Andrés Bosch, brigadista de AFE y de Rodrigo Aimeta, brigadista de AFE.

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Con profundo pesar, desde la UTV Aeroemergencias despidieron al comandante Matías “Ronco” Valenzuela: “Su partida deja un vacío inmenso en nuestro equipo y en cada persona que tuvo el privilegio de compartir su vocación, su entrega y su enorme corazón”.

La despedida de la empresa UTV.

El helicóptero pertenecía a una empresa privada contratada para desarrollar una jornada de capacitación en el marco del Plan Nacional de Manejo del Fuego. De la actividad participaron alrededor de 50 personas, entre ellas bomberos de la Policía de San Juan, integrantes de cuerpos de Bomberos Voluntarios, personal de la Dirección de Protección Civil y agentes de la Secretaría de Estado de Ambiente.

El despliegue fue realizado de inmediato por la Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público, que activó recursos provinciales y nacionales para localizar la nave y asistir a sus ocupantes.

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Durante las primeras horas posteriores al accidente no hubo información precisa sobre lo ocurrido. En un primer momento, las autoridades no podían determinar si se trataba de un aterrizaje de emergencia o de un siniestro aéreo.

Con el correr de las horas, el Ministerio de Seguridad Nacional confirmó mediante un comunicado oficial que el helicóptero sufrió un siniestro en la zona del Parque Provincial Ischigualasto y señaló que equipos de emergencia y personal de distintos organismos trabajan en el lugar realizando tareas de acceso, asistencia y relevamiento en coordinación con las autoridades provinciales.

Del operativo participan efectivos de la Policía de San Juan, Gendarmería Nacional, personal especializado y equipos de rescate, que trabajan de manera coordinada para llegar al lugar del impacto.

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Las tareas se desarrollan en un escenario sumamente complicado, ya que el campo Caballo Anca comprende unas 64.000 hectáreas de terreno fiscal entre los departamentos Jáchal y Valle Fértil. Según trascendió, los rescatistas enfrentan el desafío de acercarse a pie hasta el lugar donde cayó la nave, en una región prácticamente deshabitada y sin caminos transitables.

En su comunicado, el Ministerio de Seguridad Nacional indicó además que las causas del accidente son materia de investigación, que la Agencia Federal de Emergencias mantiene contacto permanente con las autoridades intervinientes y que brindará información oficial a medida que se cuente con datos debidamente corroborados.

La emoción de los rescatistas en la zona (Crédito: Marcos Carrizo).

Comunicado oficial

Durante la mañana de hoy, un helicóptero Bell 412 contratado por la Agencia Federal de Emergencias (AFE) sufrió un siniestro en la zona del Parque Provincial Ischigualasto, en la provincia de San Juan.

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La aeronave, que estaba siendo utilizada para brindar una capacitación en San Juan, tenía como destino final la provincia de La Rioja, donde debía colaborar en las tareas de control de un incendio forestal.

El último contacto con el helicóptero se registró a las 10:26 horas. Posteriormente, otra aeronave que se encontraba en la zona localizó el lugar del impacto y dio aviso a las autoridades.

Equipos de emergencia y personal de los organismos competentes se encuentran desplegados en el lugar, donde se llevan adelante las tareas de acceso, asistencia y relevamiento, en coordinación con las autoridades provinciales.

Las causas del siniestro son materia de investigación. La Agencia Federal de Emergencias permanece en contacto con las autoridades intervinientes y brindará información oficial a medida que se cuente con datos debidamente corroborados.