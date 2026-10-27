Quiénes son los artistas confirmados para la histórica visita del Papa León XIV El Sumo Pontífice visitará nuestro país del 8 al 11 de noviembre, tras superar una intervención quirúrgica. Luciano Pereyra, Nahuel Pennisi y Valentino Merlo ya anunciaron su participación en los encuentros. Crece la expectativa por la posible convocatoria de Abel Pintos.

El Papa León XIV confirmó formalmente su viaje a la Argentina mediante un comunicado en el que expresó su inmensa alegría por reencontrarse con los fieles. Esta esperada visita oficial, que busca “fortalecer el compromiso de los cristianos en la proclamación del Evangelio”, se da tras la reciente recuperación del Sumo Pontífice, quien debió ser operado por un adenocarcinoma pulmonar.

La máxima autoridad de la Iglesia Católica aterrizará en el país el domingo 8 de noviembre y mantendrá una intensa agenda hasta el miércoles 11, con actividades programadas en Buenos Aires, Luján y Córdoba. El lunes 9 visitará el Cottolengo Don Orione (Claypole) y brindará una misa en el Monumento de los Españoles. El martes 10 por la mañana viajará a Córdoba para oficiar una ceremonia en la Escuela de Aviación Militar, regresando por la tarde a Palermo para una vigilia juvenil. Finalmente, el miércoles 11 visitará la cárcel de Devoto y cerrará su gira con una gran misa en la Basílica de Luján.

Música y fe: quiénes cantarán

El primer artista en confirmar su presencia fue Luciano Pereyra, quien se presentará en la ceremonia de cierre del miércoles 11. “¡En mi ciudad de Luján, en donde vivo, viene un Papa! Poder recibirlo y cantarle todos juntos”, celebró con gran emoción frente a su público y en sus redes sociales.

La vigilia juvenil del martes 10 en Palermo también contará con voces de lujo. Nahuel Pennisi fue convocado para el evento y destacó que será “una experiencia inolvidable” por la enorme fe que le tiene al Sumo Pontífice. A él se le sumará la joven revelación Valentino Merlo, quien ya adelantó que está preparando una emotiva versión del clásico “Zona de promesas”.

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Si bien estos son los tres nombres oficializados hasta el momento, circula una fuerte versión de que Abel Pintos habría recibido una propuesta para cantar el lunes 9 en el Cottolengo Don Orione. Ante las consultas, el artista optó por la cautela: “Recibimos la confirmación de que va a existir la posibilidad, pero estamos esperando mayores detalles. Nuestra postura es esperar y respetar los procesos de la organización”, concluyó.