Tras el balotaje en Brasil, el riesgo país argentino subió a 755 puntos La turbulencia en el mercado brasileño impactó en los bonos y las acciones argentinas, que registraron amplias bajas. El riesgo país alcanzó su máximo en un año y los papeles locales cayeron hasta un 9% en Wall Street.

Tras el histórico triunfo de Luiz Inácio Lula Da Silva contra Flávio Bolsonaro en Brasil, el riesgo país trepó este lunes hasta los 755 puntos y las acciones argentinas que cotizan en Wall Street (ADRs) sufrieron caídas que rozaron el 9%.

El contagio se produjo en un escenario de extrema volatilidad en la Bolsa de San Pablo, que debió suspender temporalmente sus operaciones al comienzo de la jornada debido al mecanismo de circuit breaker tras registrar pérdidas iniciales del 17% e históricas devaluaciones del real.

A su vez, La reacción de los inversores ante el nuevo panorama político en la mayor economía del bloque se reflejó en los siguientes indicadores clave. Los bonos soberanos argentinos en dólares sufrieron retrocesos superiores al 1%, lo que impulsó la suba del indicador que mide JPMorgan hasta los 755 puntos básicos.

Las cotizaciones de las firmas argentinas en Nueva York se negociaron con fuertes bajas desde el premarket. Las mayores pérdidas fueron encabezadas por Mercado Libre (-8,8%), Banco Supervielle (-8,1%) y BBVA (-7,8%).