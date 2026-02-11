Reforma Laboral: el Senado debate la ley tras el acuerdo del Gobierno con la CGT y los gobernadores La sesión comenzó a las 11. El oficialismo llega con los votos justos tras ceder en puntos clave: se mantiene la "caja sindical", se eliminó la rebaja de Ganancias para empresas y se prohibió el pago de sueldos en billeteras virtuales.

El Senado de la Nación se convertirá este miércoles desde las 11:00 en el escenario de una batalla legislativa que parece tener el final escrito. Tras intensas negociaciones, el oficialismo logró destrabar el tratamiento de la Reforma Laboral, aunque el costo político fue alto: debió realizar concesiones significativas tanto a los gobernadores aliados como a la CGT, que resistió el “corazón” del articulado original.

Según confirmó la jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, se alcanzó un “acuerdo” con la UCR, el PRO y partidos provinciales que garantiza, a priori, unos 41 votos a favor, superando el umbral necesario para la media sanción.

La tijera a la ley: qué se negoció

Para lograr el quórum y los votos, el Gobierno debió retroceder en tres frentes simultáneos:

Concesión a los Gobernadores (Caja Provincial): Se eliminó el artículo que proponía una rebaja del Impuesto a las Ganancias para grandes y medianas empresas. Esta medida tenía un impacto fiscal negativo de más de 2 billones de pesos, dinero que las provincias no estaban dispuestas a perder en plena crisis. Concesión a la CGT (Caja Sindical): El oficialismo cedió ante la presión gremial. Se mantendrá por dos años el aporte solidario a los gremios (con tope del 2%) y no se tocarán las cargas para las obras sociales (se mantienen en el 6%). Además, sigue el aporte obligatorio a las cámaras empresariales (0,5%). Concesión a los Bancos (Sistema Financiero): Se dio marcha atrás con la posibilidad de pagar sueldos a través de billeteras virtuales. Los bancos seguirán siendo los únicos agentes autorizados, salvo que las fintech obtengan la categoría de entidad bancaria ante el BCRA.

“El tango se baila de a dos”

En conferencia de prensa, Bullrich justificó los cambios apelando al pragmatismo político. “El tango se baila de a dos”, graficó, reconociendo que sin ceder no había ley. “No hay ganadores y perdedores, hay un acuerdo”, sentenció la senadora, flanqueada por Eduardo Vischi (UCR) y Martín Goerling Lara (PRO).

MIRA TAMBIÉN Cómo quedarán las jubilaciones y pensiones en marzo tras el dato de la inflación

Fondo de Cese y Estatutos

El proyecto que baja al recinto mantiene la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) para reemplazar indemnizaciones, pero con un esquema diferenciado:

Grandes empresas: Aportarán el 1% sobre la nómina.

PyMES: Aportarán el 2,5%.

Asimismo, se confirmó la derogación del Estatuto del Periodista, aunque se abrirá una ventana de seis meses para que el sector negocie un nuevo Convenio Colectivo de Trabajo antes de que la medida entre en vigencia plena.

Con los votos de LLA (20), la UCR (10), el PRO (3) y bloques provinciales aliados, el Gobierno espera cerrar la jornada con la primera gran victoria legislativa del año, enviando la “modernización laboral” a la Cámara de Diputados.