Salta: detienen a tres tucumanos con 14 kilos de cocaína ocultos en el tanque de un auto Un operativo de control de Gendarmería Nacional en la ruta provincial N.º 5, a la altura de General Pizarro (Salta), terminó con la detención de tres tucumanos que transportaban más de 14 kilos de cocaína escondidos en el tanque de combustible de un vehículo.

El procedimiento se realizó el sábado por la tarde, cuando efectivos de la Sección “Las Lajitas” del Escuadrón 45 “Salta” interceptaron un Chevrolet Aveo proveniente de Orán con destino a Tucumán. Durante la verificación de la documentación, los gendarmes notaron un fuerte olor a perfume en el interior del auto y las respuestas confusas de los ocupantes despertaron sospechas.

Al inspeccionar el vehículo, detectaron signos de manipulación en la tapa del tanque de combustible. Con la presencia de testigos, se procedió a una revisión más profunda y se hallaron trece paquetes envueltos en medias, conocidos como “ladrillos”. Tras aplicar Narcotest, se confirmó que se trataba de cocaína, con un peso total de 14,448 kilos.

La Fiscalía Federal de Salta dispuso la detención de los tres ocupantes —dos hombres y una mujer, todos oriundos de Tucumán—, además del secuestro de la droga y del vehículo.

El caso quedó bajo investigación para determinar la procedencia del cargamento y su posible vinculación con redes de narcotráfico.