Santiago del Estero: secuestran una camioneta buscada en Tucumán y decomisan cocaína valuada en $30 millones La Policía Federal Argentina incautó más de dos kilos de cocaína que eran transportados en una camioneta con pedido de captura emitido en Tucumán. El operativo, que terminó con cuatro detenidos, se realizó en Santiago del Estero y desbarató parte de una organización dedicada a mover droga oculta dentro de electrodomésticos.

La División Antidrogas Río Hondo, dependiente de la Superintendencia de Investigaciones contra el Narcotráfico, llevó adelante el procedimiento tras meses de trabajo de inteligencia criminal.

El allanamiento se concretó en la zona del barrio Alberdi, en la intersección de Leopoldo Lugones y la avenida Juan Núñez de Prado, a metros de una estación de servicio YPF. Allí, los agentes interceptaron una Mercedes-Benz Sprinter blanca que provenía del norte del país. Al chequear la documentación, confirmaron que el vehículo tenía pedido de secuestro del Juzgado Civil, Documento y Locaciones VII de Tucumán, a cargo de la jueza María Carbonel.

Durante la requisa, la policía abrió la carcasa exterior de un aire acondicionado tipo split y encontró dos paquetes amarillos que contenían cocaína compactada. En total, se incautaron 2.088 gramos del estupefaciente, valuados en aproximadamente $29.232.000.

Además de la droga, se secuestraron teléfonos celulares y la camioneta utilizada para el traslado. Los cuatro ocupantes quedaron detenidos a disposición de la justicia federal.