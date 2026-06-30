Santilli define la transición con Adorni antes de su jura y Ravier debuta como vocero presidencial Javier Milei le tomará juramento al flamante ministro coordinador esta tarde en el Salón Blanco. En paralelo, el Ejecutivo busca relanzar su comunicación oficial y el Presidente suspendió su viaje a la cumbre del Mercosur para enfocarse en el armado del nuevo Gabinete.

El Gobierno nacional busca oficialmente dar vuelta la página tras la salida de Manuel Adorni y relanzar la gestión con la llegada de Diego Santilli a la Jefatura de Gabinete. Para oficializar el traspaso, el flamante funcionario mantendrá este martes una reunión de transición con su predecesor, en la antesala de la ceremonia donde el presidente Javier Milei le tomará juramento a las 17.30 en el Salón Blanco de la Casa Rosada.

Con el argumento de abocarse de lleno a los preparativos de la jura y coordinar la transición de la nueva etapa gubernamental, el jefe de Estado decidió suspender su viaje programado a Asunción, donde iba a participar de la cumbre de líderes del Mercosur. En su representación, asistirá el canciller Pablo Quirno.

En sintonía con esta reestructuración, el Gobierno también apunta a renovar su estrategia de comunicación. Este martes a las 11 horas marcará el debut del nuevo vocero presidencial, Adrián Ravier, en las conferencias de prensa. El exdiputado pampeano, que ya se había presentado ante los periodistas acreditados el viernes pasado, retomará la dinámica en el atril, marcando el regreso de las ruedas de prensa que se encontraban suspendidas desde el 8 de mayo.

El nuevo organigrama y el músculo político

En su nuevo rol, el exvicejefe de gobierno porteño se hará cargo de una Jefatura de Gabinete con mayores atribuciones. Al igual que en la etapa de Guillermo Francos, la cartera absorberá las competencias del Ministerio del Interior para centralizar el vínculo con los mandatarios provinciales y los bloques aliados en el Congreso.

MIRA TAMBIÉN Filtraron un audio de Manuel Adorni al contratista Tabar que lo complica más

El equipo de Santilli estará respaldado por Ignacio Devitt —hasta ahora secretario de Asuntos Estratégicos— como vicejefe de Gabinete Ejecutivo, y por Gustavo Coria, quien ejercerá como vicejefe de Interior.

Sobre estas incorporaciones, Javier Milei destacó en diálogo con LN+: “Es un movimiento equivalente al que en su momento hicimos con Guillermo Francos. Gran parte del trabajo tiene que ver con trabajar con los gobernadores y depende de tener músculo político. Diego Santilli conoce el oficio político y va a ser una forma de volver a darle aire a todas las cosas que tenemos que seguir haciendo”.

Las prioridades legislativas de la nueva etapa

El objetivo central de Santilli será reactivar la agenda del oficialismo en el Congreso y garantizar el avance de proyectos considerados clave por el Ejecutivo. Entre las prioridades en el radar se encuentran la reforma política —cuyo eje es la eliminación de las PASO—, el denominado “super-RIGI”, la Ley de inviolabilidad de la propiedad privada y la nueva ley de sociedades.

Para poner en marcha esta hoja de ruta, Santilli y Devitt acompañarán este miércoles a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en un encuentro de vital importancia junto a todos los diputados y senadores de La Libertad Avanza en la Casa Rosada.