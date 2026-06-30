Una allegada a Morla, un neurólogo y una enfermera: los testigos clave que declaran hoy en el caso Maradona Una ex contadora, profesionales de la salud y miembros del chat médico brindarán su testimonio este martes. El debate oral continúa profundizando en las irregularidades de la internación domiciliaria en el country San Andrés.

El juicio oral y público que investiga el presunto homicidio simple con dolo eventual de Diego Armando Maradona suma este martes una nueva jornada de declaraciones fundamentales. La Justicia escuchará el testimonio de cuatro personas vinculadas a los últimos días del Diez: una ex contadora que trabajaba con el abogado Matías Morla, un nutricionista, un neurólogo y una enfermera.

Según informaron fuentes judiciales a la Agencia Noticias Argentinas, una de las citadas es Andrea Trimarchi, ex contadora del astro y hermana de Maximiliano Trimarchi, un empleado del estudio jurídico de Morla que ya compareció en una de las audiencias recientes.

Por el lado del seguimiento médico, se presentará el nutricionista Luciano Spena. Su testimonio se centrará en lo ocurrido el 18 de noviembre de 2020, fecha en la que acudió a la vivienda del country San Andrés, en Tigre, junto al médico clínico acusado Pedro Di Spagna, visita en la cual el exfutbolista se negó a recibirlos.

El rol del chat “Tigre” y las advertencias previas

Completarán la lista de testigos de la jornada el neurólogo Jorge Macia y la enfermera Cinthia Córdoba, quien fue pareja del imputado Mariano Perroni. Ambos profesionales integraban el grupo de WhatsApp denominado “Tigre”, el canal virtual donde se reportaban diariamente las novedades y el estado de la internación domiciliaria en la residencia de la zona norte bonaerense.

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El proceso judicial sigue reuniendo piezas sobre lo que sucedió en esa casa entre el 11 y el 25 de noviembre de 2020, día en el que Maradona falleció a los 60 años. En ese sentido, las declaraciones previas ya han aportado detalles reveladores.

El jueves pasado, frente al tribunal, declararon otros enfermeros que asistieron al exjugador tras su operación por un hematoma subdural. Uno de ellos aseguró que en esos días Diego se encontraba “plenamente lúcido” y apuntó contra Nancy Forlini, jefa de cuidados domiciliarios de Swiss Medical, a quien describió como “la voz cantante” dentro del chat médico.

En esa misma línea, el testimonio de la enfermera Daiana Loreley Cáceres dejó expuestas posibles fallas de comunicación y responsabilidades en el equipo. Cáceres recordó que el Diez presentaba “retención de líquidos”, pero relató que en su momento decidió no informarlo porque lo acababa de revisar el neurocirujano Leopoldo Luque, quien se había presentado en la casa bajo la figura de “médico tratante”.

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