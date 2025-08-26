Se disparan las tasas: plazos fijos ya superan el 50% y el crédito se encarece El endurecimiento del esquema de encajes dispuesto por el Banco Central obligó a los bancos a ajustar nuevamente sus tasas. Como resultado, los plazos fijos superan holgadamente el 50% y el financiamiento para empresas y familias se vuelve cada vez más caro.

De acuerdo con los últimos datos oficiales, la tasa promedio a 30 días llegó al 51,3%, cuando diez días atrás era del 43% y un mes antes apenas alcanzaba el 33%.

Los bancos y sus nuevas tasas

En el sector privado, Galicia ofrece entre 50% y 58%, Macro entre 53% y 56%, Supervielle 51%, BBVA entre 45% y 48% y Santander entre 38% y 41%. Bancos más pequeños como CMF (52%), Reba (50%), Bica (51%) y Voii (51%) también ajustaron sus rendimientos. Entre los públicos, el Nación elevó su tasa al 47% y el Provincia al 48%.

Todas estas cifras son provisorias: las entidades aseguran que podrían aplicar nuevos cambios para adaptarse al esquema de encajes diarios y cubrirse de eventuales faltantes de liquidez.

Depósitos millonarios y competencia

El incremento también afecta a los grandes depósitos. Un banco líder reconoció haber captado $1.000 millones a 30 días al 60%, tras competir con otras entidades por ese cliente corporativo.

Impacto en el crédito

La contracara del aumento para los ahorristas es un encarecimiento del crédito. Los préstamos hipotecarios y prendarios prácticamente se paralizaron, mientras que en los de consumo los bancos aplican mayores cautelas por el riesgo de morosidad.

El Gobierno apuesta a que, con tasas más altas, se reduzca la presión sobre el dólar y la inflación, aun a costa de enfriar la actividad económica.