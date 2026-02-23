Semana clave para el Gobierno: expectativa por la aprobación de la reforma laboral en el cierre de las extraordinarias El Ejecutivo encara los últimos días de las sesiones extraordinarias con una agenda cargada. Karina Milei encabeza la mesa política para blindar la ley en el Senado, mientras el Presidente ultima los detalles de su discurso del 1° de marzo.

El Gobierno Nacional da inicio a una semana determinante para su gestión política y legislativa. Con el reloj corriendo hacia el cierre de las sesiones extraordinarias, la Casa Rosada despliega una estrategia en múltiples frentes: asegurar la sanción definitiva de la Reforma Laboral, preparar el terreno para la Asamblea Legislativa del 1° de marzo y monitorear una visita internacional de alto perfil en la Patagonia.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la actividad oficial comienza fuerte este lunes por la tarde. La secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, encabezará la primera “mesa chica” de la semana junto a las espadas políticas del Gabinete. El objetivo es claro: alinear la tropa legislativa tras la media sanción del Proyecto de Modernización Laboral en Diputados y garantizar su tratamiento en la Cámara Alta.

En el cónclave estarán presentes figuras clave como el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el ministro del Interior, Diego Santilli; el secretario de Gestión Institucional, Eduardo ‘Lule’ Menem; el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt; y la titular del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich.

Cumbre de Gabinete y el discurso del 1° de Marzo

La agenda continuará el martes con una reunión de Gabinete ampliada. Allí, el Ejecutivo terminará de puntear los objetivos de cada ministerio, insumos que serán la base del discurso que Javier Milei brindará el próximo domingo en la apertura de Sesiones Ordinarias.

Se espera que el Jefe de Estado enumere los logros de sus dos primeros años de gestión, con un fuerte énfasis en el ordenamiento macroeconómico y la reciente aprobación de la reforma laboral. Además, anunciará una batería de nuevas medidas para el 2026.

Viernes de cierre legislativo

El viernes marcará el final formal de las sesiones extraordinarias. En esa última jornada, el Congreso intentará avanzar con los dictámenes y tratamientos de otros dos proyectos de peso incluidos en el temario oficial: la nueva Ley Penal Juvenil y el acuerdo comercial Mercosur-Unión Europea.

Misterio en el Sur: la visita del presidente de Emiratos Árabes

Paralelamente a la rosca política en Buenos Aires, los ojos del Gobierno también estarán puestos en San Carlos de Bariloche. La ciudad rionegrina recibe la visita no oficial de Mohamed bin Zayed Al Nahyan, presidente de los Emiratos Árabes Unidos.

El operativo de seguridad es imponente y se maneja con absoluto hermetismo: se prevé una comitiva de 200 personas y el despliegue de cuatro helicópteros privados. Aunque no figura en la agenda pública, en Balcarce 50 no descartan que se concrete una reunión bilateral sorpresa entre el jeque y Javier Milei en el sur del país.