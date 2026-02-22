Vuelos en alerta: controladores aéreos anunciaron nuevas medidas de fuerza Los trabajadores reclaman una composición salarial y entre el jueves próximo y el 2 de Marzo y el reclamo afectará a todos los vuelos

Este sábado, tras finalizar la conciliación obligatoria, controladores aéreos anunciaron medidas de fuerzas que se implementarán entre el próximo jueves y el 2 de Marzo y afectan a todos los vuelos. Según indicaron, reclaman mejoras salariales y condiciones laborales dignas.

A través de un comunicado, la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA) dio a conocer el cronograma del paro, que se llevará a cabo durante tres horas al día. El jueves 26 el paro será de 15 a 18, mientras que el viernes 27, de 19 a 22; el sábado 28, de 13 a 16; el domingo 1 de 9 a 12 y el lunes 2 finalizará el reclamo con un cese de actividades entre las 5 y las 8 horas.

En la nota, los representantes de ATEPSA consideraron que se trata de una “medida legítima de acción sindical” que sólo afecta “despegue de aeronaves, es decir que se restringen las autorizaciones de aeronaves en tierra. Asimismo, no se recibirán ni transmitirán planes de vuelo en el horario de la medida”.

Además, aclararon que “quedan exceptuadas de la medida todas las operaciones de aeronaves que eventualmente se declaren en emergencia, como aquellas que presten servicio sanitario, humanitario, de estado y búsqueda y salvamento”.