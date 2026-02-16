Senadora denunciará a Sturzenegger y a su esposa por el contrato en Cancillería: “Todos chorros, del primero al último” La legisladora de Unión por la Patria, Juliana Di Tullio, anticipó que se presentará ante la Justicia Federal contra el ministro de Desregulación y Transformación del Estado y su pareja, María Josefina Rouillet. Es por una adjudicación millonaria por clases de inglés.

La senadora nacional de Unión por la Patria, Juliana Di Tullio, anticipó que denunciará ante la Justicia Federal al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y a su esposa María Josefina Rouillet.

La legisladora, en declaraciones a la agencia Noticias Argentinas (NA) argumentó que lo hará al considerar “irregular” la adjudicación millonaria del Ministerio de Relaciones Exteriores a favor de la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI), cuya directora ejecutiva es Rouillet.

Además, con un posteo al respecto en su cuenta de la red social X, la senadora acusó: “Todos chorros, del primero al último“.

El Ministerio de Relaciones Exteriores adjudicó de forma directa a la AACI un contrato por $114.044.133 para dictar clases de inglés presenciales a 132 empleados y diplomáticos.

El valor abonado por el Estado por cada hora de clase ($191.993) triplica holgadamente los máximos salariales docentes del mercado.

El Gobierno nacional defendió la adjudicación y explicó que, debido al vínculo familiar, el expediente activó el procedimiento de integridad previsto en el decreto 202/2017, con intervención de la Oficina Anticorrupción (OA) y la Sindicatura General de la Nación (Sigen).

Además, adujo que el contrato se efectuó por un servicio integral que incluye la provisión de libros importados de editoriales como Oxford y Cambridge, además de certificaciones internacionales y un test de nivelación.

El canciller Pablo Quirno, con un comentario en su cuenta de la la red social X que reposteó el presidente Javier Milei, aseguró: “¡No hay absolutamente ninguna irregularidad sino todo lo contrario! Cancillería ha contratado a AACI desde 2018 para capacitar en idioma inglés a nuestro personal”.

El funcionario argumentó que, “en esta oportunidad, al ser la directora ejecutiva la esposa de Federico Sturzenegger, se activó el procedimiento de integridad previsto con la intervención de la Oficina Anticorrupción y la Sigen, que revisó todo”.







